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新聞眼／蔣萬安破釜沉舟 要帶領藍營選情逆洋流而上

聯合報／ 本報記者李承穎
遷移松山機場成選戰熱門議題，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，呼籲中央現在就要啟動（圖）。北市五名國民黨立委代替蔣萬安赴大安區白蘭市場拜票。記者胡經周／攝影
遷移松山機場成選戰熱門議題，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，呼籲中央現在就要啟動（圖）。北市五名國民黨立委代替蔣萬安赴大安區白蘭市場拜票。記者胡經周／攝影

首都市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨首度明確表示，連任後一定「做好做滿」。意味著無論過去藍營內部對蔣有多少迎向二○二八年總統之路的期待，蔣都必須將自己「歸零思考」，畢竟北市之戰牽動全國，不容閃失，唯有破釜沉舟，才能帶領藍營打贏二○二六年這場仗，帶動北市和全台選情「逆洋流而上」。

2026九合一選舉

蔣萬安背水一戰之舉並非首次，四年前選戰最後關頭，蔣即辭去區域立委以示決心，最後成功在「三腳督」出線，讓北市變回藍天；對照民進黨台北市長參選人沈伯洋不辭不分區立委，被外界視為「還想留條退路」，形成極大反差。

在洋流成勢進逼下，如今全國選戰聚焦首都，蔣萬安一舉一動被青鳥、台派拿放大鏡嚴加檢視，甚至「雞蛋裡挑鋼筋」，屢屢在社群造謠抹黑，加上府院黨全面圍剿下，蔣萬安深知戰局比四年前更加嚴峻，即使是爭取連任仍喊出「選情非常危急」。

守住台北市是在野黨監督制衡力量的重要堡壘，蔣萬安的成敗牽動全國，甚至波及新北、基隆、宜蘭和高雄等激戰區，藍營選將正在前線奮戰，蔣若「滿血」回歸，士氣勢必大振，在最後一個多月的衝刺期，有些落後縣市甚至可能逆轉勝。

遷移松山機場成選戰熱門議題，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，呼籲中央現在就要啟動。北市五名<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>立委代替蔣萬安赴大安區白蘭市場拜票（圖）。記者洪子凱／攝影
遷移松山機場成選戰熱門議題，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，呼籲中央現在就要啟動。北市五名國民黨立委代替蔣萬安赴大安區白蘭市場拜票（圖）。記者洪子凱／攝影

不論蔣萬安或支持者，若此時還懷抱著「總統夢」，再被貼上「落跑市長」標籤，無疑讓藍營選情雪上加霜，一旦拉垮選情，藍營失了二○二六年，就遑論二○二八年重返執政，斷除雜念才能穩定軍心。

蔣萬安昔日被媒體封為「藍營太陽」、「國民黨少主」，綠營「射日」企圖可說路人皆知。蔣萬安應趁早撕下過去的政治標籤或印記，專注二○二六年選戰，一切打掉重練，才能找回自己。「少康戰情室」主持人趙少康專訪時感嘆，「一看資料才知道，原來蔣萬安做這麼多事」，這也反映藍營內部期待，蔣萬安打出政績組合拳，壓制沒有執政經驗的認知作戰高手。

蔣萬安下定決心，藍營已視北市選舉為唇亡齒寒之戰，不讓蔣孤軍奮戰，國民黨全面上緊發條，下周蔣萬安競總成立，「禿子、燕子、漢子」合體再現，加上六縣市等藍白連線，要撬開如今藍營選民的「沉默螺旋」，全面反擊。

2026九合一選舉 蔣萬安 藍營 沈伯洋 台北市長 民進黨 國民黨

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