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冷眼集／部長開政策支票 淪輔選大將

聯合報／ 本報記者翁唯真林政忠

在野黨祭出老年人免繳健保費修法，衛福部石崇良以每年額外支付四百億元為由，認為破壞健保體制與世代公平；昨在台東縣則宛如輔選大將，把球做給民進黨台東縣長參選人陳瑩，除宣布近億元蘭嶼免費健檢計畫，另計畫在人口五千多的蘭嶼籌建部立醫院，似乎忘了興建及營運一所部立醫院，經費恐需數十億元。

2026九合一選舉

藍白上周主導老人福利法修法，放寬六十五歲以上長輩綜合所得稅率未達百分之廿者全額補助健保費，民進黨以健保公平性、財源負擔等理由提出疑慮，然而，行政院卻拍板在僅五三○○人的蘭嶼小島籌設部立醫院，讓人質疑執政黨究竟是依照整體醫療需求配置資源，還是在選戰中濫開支票。

蘭嶼居民的醫療需求不容忽視，受限於交通、醫療人力與設備，離島居民遇到急重症時，需要轉送本島。但重視離島偏鄉醫療，籌建一所數十億元的部立醫院，絕非唯一解方，因涉及土地、建築、醫療設備、人力招募及後續營運等成本，整體支出達數十億元，且絕非完工後，就可解決問題。

醫療人力缺工，已成常態，都會地區醫學中心如此，偏鄉醫療院所更是吃力，試問，日後部立蘭嶼醫院如真能完工、營運，醫師、護理師及各專科人力從何而來？若醫療人力無法到位，即使醫院落成，也可能陷入設備閒置、資源利用率不佳等困境，成為另一種型態的蚊子館。

蘭嶼已有衛生所，衛福部理應盤點衛生所設備、人力與醫療缺口，評估能否透過增聘醫護、強化遠距醫療、增加巡迴門診，以及建立更完善的空中後送機制，提升居民就醫品質。如在選戰中開出芭樂票，讓特定參選人「功在蘭嶼和台東」形象深入人心，選後無疾而終，虛晃一招，這反倒是吃台東人豆腐。

綠營政府面對高齡者健保費補助，強調公平性與財源，但轉頭面對在蘭嶼興建部立醫院等選戰議題，卻成了優先考量，完全避談後續營運恐面臨困境。行政資源與選舉宣傳界線模糊，只為支持自家參選人，這不也是另類買票作為？

2026九合一選舉 衛福部 石崇良 陳瑩 蘭嶼

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