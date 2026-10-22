衛福部拋蘭嶼免費健檢 歸功陳瑩 擬設部立醫院

衛福部長石崇良昨於台東宣布，將以九一二一萬元經費提供蘭嶼鄉居民、核廢料貯存場工人及實際居住蘭嶼者免費健檢，項目多於現有公費成人健檢，納入腫瘤指標。此外，當地醫療資源缺乏，將由政府介入，由公益角度出發，設置部立醫院為最優先考量。

石崇良昨出席台東縣政府「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」記者會表示，這項計畫具有指標性意義，不只讓居民接受健康檢查，更將健康照護延伸至家庭及後續管理，建立從個人到全家的連續性照護模式。

記者會大合照時，石崇良拿著「健康台灣」手牌，站在一旁的民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩則持著「離島照護、一個都不能少」手牌，台東縣長饒慶鈴則在石崇良的另一側，手牌上寫著「全人全家、永續照護」。

對於這項計畫，衛福部照護司將功勞歸給陳瑩，副司長陳青梅表示，「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」係應陳瑩而推動，十一月一日起免費提供當地民眾於衛生所及本島配合醫療院所接受篩檢。經費來源為經濟部編列九一二一萬元預算，由衛福部負責執行，台東馬偕醫院十一月一日起派廿位醫療人員，輪班駐蘭嶼鄉衛生所為民眾篩檢。

此外，陳瑩提出在蘭嶼設立醫院等政見，衛福部則全力支持。陳青梅指出，蘭嶼居民總數僅五三○○人，設立一所完整醫院不敷成本，須由政府介入，由公益角度出發設置，目前部立醫院為最優先考量，醫福會持續規畫於蘭嶼設立一家部立醫院。

「在討論設置醫院前，應先了解在地居民需求。」醫療改革基金會執行長林雅惠表示，近幾年，衛福部推出不少偏鄉計畫，無論是遠距醫療、全人整合照護計畫等，在蘭嶼設置醫院是否真的可以回應在地的醫療需求？設置醫院後就真能補足當地醫療缺口？再者，長期以來，偏鄉醫院始終陷入留不住人跟營運不佳等困境，如有了硬體建設及資源，但缺乏穩定的醫師、護理師等醫事人力，仍將是巧婦難為無米之炊。

林雅惠表示，衛福部當務之急，應為強化現行醫療資源，做好後送及遠距醫療，並瞭解蘭嶼鄉親最迫切的醫療缺口，盡快補齊。