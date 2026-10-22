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賴清德籲選舉勿對立 在野轟嘴巴喊團結卻潑髒水

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁林銘翰／台北報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。聯合報系資料照
身兼民進黨主席的賴清德總統。聯合報系資料照

九合一選舉倒數一個多月，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會表示，坊間各家民調及選情變化的各種解讀愈來愈多，民主選舉的目的是凝聚社會共識，決定人民所期待的未來治理方向，而不是製造人民之間的對立與撕裂。

2026九合一選舉

面對選舉進入最後關鍵時刻，賴清德指出，他要再次提醒大家「心頭一定要掠予定，繼續穩健向前行」，無論民調如何起伏，即使暫時領先，也不能掉以輕心，處於落後更不能灰心喪志，不論是候選人及其團隊成員，還是各級黨公職，都應戒慎恐懼，堅守正向、陽光的選舉原則，持續透過政見論述、願景傳遞和實際行動，讓更多民眾理解支持。

賴清德也說，參選人與其團隊在選戰最後階段的言行，不僅影響支持者的態度，也會成為其他選民觀察參選人是否具備領導城市能力的重要依據，必須要保持在競爭過程中，提出願景、爭取認同，也要在競爭過程中尊重不同意見，共同維護台灣珍貴的民主價值。

不過，對於賴清德的說法，國民黨文傳會主委陳以信批評，賴總統嘴巴喊團結，民進黨卻從中央黨部到沈伯洋陣營，輪番對台北市長蔣萬安潑髒水；難道民進黨攻擊別人叫民主競爭，別人批評民進黨就叫撕裂社會？賴清德這番話，最大諷刺就是民進黨自己。

民眾黨發言人張彤說，非常感謝賴總統的提醒，民眾黨一定會秉持理性克制的態度，面對民進黨鋪天蓋地的政治攻擊與抹黑，民眾黨完全認同民主選舉不應該製造對立與撕裂，然而這番話，賴總統更應該對自家黨公職與行政團隊天天耳提面命，否則只是淪為打人喊救人、做賊喊抓賊的大笑話。

2026九合一選舉 賴清德 民進黨

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