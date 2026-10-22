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陸配村長解職 兒參選仍被中選會依未繳喪失陸戶籍證明 撤銷資格

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
賴汶佑（左）接棒母親參選花蓮富里鄉學田村長，卻遭中選會撤銷登記資格，怒批粗暴剝奪他的參選權利。圖／賴汶佑提供
賴汶佑（左）接棒母親參選花蓮富里鄉學田村長，卻遭中選會撤銷登記資格，怒批粗暴剝奪他的參選權利。圖／賴汶佑提供

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華去年八月一日遭內政部解職，理由是未放棄中國大陸國籍；她的兒子賴汶佑「代母出征」參選，中選會以未依規定繳附喪失大陸戶籍證明撤銷他參選。賴汶佑表示，他六個月大就在台報戶籍，從未在大陸設籍過，「這是全台第一例，實在太扯了」。

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五十一歲鄧萬華來自中國大陸四川省，嫁來台灣廿八年，與丈夫育有三名子女。她早在十七年前就取得中華民國護照，因丈夫六年前被發現是漸凍人，身體日漸虛弱，為扛起家計也兼顧照顧家庭，二○二二年底首度參選，當選富里鄉學田村長，熱心服務受村民好評，但去年八月一日遭到內政部解職。

廿六歲賴汶佑接棒選村長，縣選委會原已審查通過但又撤銷資格。縣選委會說，中選會十六日開會討論，認為賴汶佑未依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明，撤銷縣選委會決議。

「中選會粗暴剝奪我的參選資格」賴汶佑說，原本在外地工作，考量父親身體狀況，及村內高齡化，今年三月回到花蓮，準備接棒母親參選。他六個月大就被父母帶回台灣申報戶籍，從未在中國大陸設籍，為了參選也曾向陸委會、移民署詢問他的戶籍狀況，都說沒有疑慮，竟被中選會撤銷登記資格，這絕對是全台第一例。

賴汶佑說，他被中選會撤銷登記的理由跟他的母親一樣，是戶籍未滿十年，但那是中國大陸國民歸化才會適用，他六個月大就回台灣並報戶口，隔年開始要到大陸就是拿台胞證，他一直都是台灣人，和母親狀況完全不一樣。

中選會說明，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第二十一條第一項規定，須在台灣設有戶籍滿十年，才能登記為公職候選人；依陸委會規定，設籍滿十年是從當事人依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明給主管機關之日起算。內政部移民署今年九月二十三日查復，賴汶佑未繳附相關證明，不具登記參選資格。

因為周五就要抽籤，時間已很急迫，賴汶佑已委託律師先到高等法院聲請假處分，之後會再提訴願，尋求行政救濟。

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