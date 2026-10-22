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薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

遭立委質疑與陸做生意 林國漳競辦斥抹黑

聯合報／ 記者王小萌王燕華／連線報導
國民黨立法院黨團昨天開「抗中保台，人民幣真香」記者會，立委林沛祥（左起）、許宇甄、王鴻薇、牛煦庭質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳賺紅錢。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團昨天開「抗中保台，人民幣真香」記者會，立委林沛祥（左起）、許宇甄、王鴻薇、牛煦庭質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳賺紅錢。記者邱德祥／攝影

宜蘭縣長選情激烈，國民黨立法院黨團質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長期擔任艾特先進半導體公司監察人，且該公司與中國大陸企業有貿易往來，質疑「賺紅錢」；林國漳競辦表示，是單純投資和專業協助，卻遭對手捕風捉影、惡意放大，已全面蒐證，將採取法律行動。

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「抗中保台，人民幣真香」國民黨立法院黨團書記長許宇甄指出，根據業界提供的資訊，艾特先進跟江蘇長電科技股份有限公司有密切的貿易往來；而長電科技背後是中國國企，二○二四年底中國大型央企華潤集團入主並改組董事會，成為最大控股股東跟實際控制人，長電科技就是正牌的央企。

許宇甄質疑，林國漳投資的公司直接跟中共的「半導體國家隊」做生意，按照民進黨的標準，到底有沒有賺紅錢？

國民黨立委林沛祥批，民進黨政府長期倡議非紅供應鏈，稱台灣半導體是護國神山、台灣最重要的戰略產業，必須保護關鍵技術、強化供應鏈安全、降低中國大陸的依賴，但民進黨自己的縣長參選人曾經投資的半導體公司，卻被質疑與具有中國央企背景的半導體企業有業務往來。請林國漳好好說明，不要以一句政治抹黑就全部帶過。

林國漳競選辦公室回應，艾特先進僅為一般非上市櫃的中小企業，競辦已多次說明，林國漳當年純粹基於同窗情誼，受高中同學邀請提供法律專業協助與投資，任內幾乎未支領董監事酬勞。

林國漳競辦強調，是單純的投資和專業協助，卻在選舉期間遭對手捕風捉影、惡意放大。針對吳宗憲陣營與其立院同夥，無視多次澄清、反覆惡意連結的抹黑行徑，辦公室已將相關資訊全面蒐證留存，近期將採取法律行動，以正視聽。

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