桃園可負擔宅被中央卡住 張善政：希望不是政治考量

桃園市長張善政昨接受「少康戰情室」及聯合報專訪，對於賴清德總統日前為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台時，批張「心不在桃園」，張善政以二○一六年台南地震期間，多次南下協助救災的經歷回應，「在哪裡付出，心就在那裡」，施政成果市民自有公評。

對於黃世杰多次邀約辯論，張善政則說，過去四年經歷議會八個會期質詢，早已接受比電視辯論更嚴格的檢驗。

張善政回憶，二○一六年台南大地震時，賴清德擔任台南市長，自己時任行政院長，三個月內南下台南十二次，「那時候我的心在台南，他應該不會反對」；如今擔任桃園市長，他相信自己的用心與施政成果，市民都看得見。

張善政提到，雖然目前民調稍占上風，但不少朋友提醒他，千萬不能重蹈二○一四年吳志揚尋求連任失利的覆轍，因此團隊始終一步一腳印、如履薄冰，不敢掉以輕心。他相信多數桃園市民重視執政績效，不會單純依照政黨顏色決定選票。

至於下一個四年，是否為公務生涯最後一站？張善政表示，目前唯一目標就是順利連任，穩健推動市政。對於前立委沈富雄認為他是國民黨二○二八年最有機會的人選，他直言這頂帽子戴在自己頭上實在不適合，自己是所有可能人選中「最後、最後、最後那個人」，既沒有參選念頭，也沒有相關計畫。

針對近日引發討論的老人健保費補助，張善政表示，若由政府替六十五歲以上長輩繳納健保費，財政負擔勢必增加，最終也可能轉嫁到年輕族群。但他認為，降低健保支出的根本之道，不只是討論保費由誰負擔，而是讓民眾在生病前就獲得適當照顧，減少後續醫療需求，呼籲藍綠兩黨不要只顧著「打算盤」，應從預防醫學著手，張善政說，桃園市府也規畫結合市立醫院與基層診所，協助糖尿病、高血壓患者在住家附近管理血糖、血壓，從源頭減少醫療支出。

談及住宅政策，張善政指出，市府今年五月已將「可負擔住宅自治條例」送中央審查，但至今未獲核定，內政部長劉世芳並提出三大疑慮。張善政強調，市府內部早已充分討論並備妥解決方案，期盼中央跳脫法規枝節，從全國住宅政策的宏觀高度審視，並希望能當面向劉世芳說明。

他認為，社會住宅與可負擔住宅是實現居住正義的「兩個翅膀」，直言許多年輕人對此充滿期待，政策「卡太久」會有反效果；對於中央遲未核定是否涉及選舉因素，「希望不要是政治考量」。