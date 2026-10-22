聽新聞
0:00 / 0:00

桃園可負擔宅被中央卡住 張善政：希望不是政治考量

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政昨接受少康戰情室專訪，暢談市政、選情等議題。圖／TVBS少康戰情室提供
桃園市長張善政昨接受少康戰情室專訪，暢談市政、選情等議題。圖／TVBS少康戰情室提供

桃園市長張善政昨接受「少康戰情室」及聯合報專訪，對於賴清德總統日前為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台時，批張「心不在桃園」，張善政以二○一六年台南地震期間，多次南下協助救災的經歷回應，「在哪裡付出，心就在那裡」，施政成果市民自有公評。

2026九合一選舉

對於黃世杰多次邀約辯論，張善政則說，過去四年經歷議會八個會期質詢，早已接受比電視辯論更嚴格的檢驗。

張善政回憶，二○一六年台南大地震時，賴清德擔任台南市長，自己時任行政院長，三個月內南下台南十二次，「那時候我的心在台南，他應該不會反對」；如今擔任桃園市長，他相信自己的用心與施政成果，市民都看得見。

張善政提到，雖然目前民調稍占上風，但不少朋友提醒他，千萬不能重蹈二○一四年吳志揚尋求連任失利的覆轍，因此團隊始終一步一腳印、如履薄冰，不敢掉以輕心。他相信多數桃園市民重視執政績效，不會單純依照政黨顏色決定選票。

至於下一個四年，是否為公務生涯最後一站？張善政表示，目前唯一目標就是順利連任，穩健推動市政。對於前立委沈富雄認為他是國民黨二○二八年最有機會的人選，他直言這頂帽子戴在自己頭上實在不適合，自己是所有可能人選中「最後、最後、最後那個人」，既沒有參選念頭，也沒有相關計畫。

針對近日引發討論的老人健保費補助，張善政表示，若由政府替六十五歲以上長輩繳納健保費，財政負擔勢必增加，最終也可能轉嫁到年輕族群。但他認為，降低健保支出的根本之道，不只是討論保費由誰負擔，而是讓民眾在生病前就獲得適當照顧，減少後續醫療需求，呼籲藍綠兩黨不要只顧著「打算盤」，應從預防醫學著手，張善政說，桃園市府也規畫結合市立醫院與基層診所，協助糖尿病、高血壓患者在住家附近管理血糖、血壓，從源頭減少醫療支出。

談及住宅政策，張善政指出，市府今年五月已將「可負擔住宅自治條例」送中央審查，但至今未獲核定，內政部長劉世芳並提出三大疑慮。張善政強調，市府內部早已充分討論並備妥解決方案，期盼中央跳脫法規枝節，從全國住宅政策的宏觀高度審視，並希望能當面向劉世芳說明。

他認為，社會住宅與可負擔住宅是實現居住正義的「兩個翅膀」，直言許多年輕人對此充滿期待，政策「卡太久」會有反效果；對於中央遲未核定是否涉及選舉因素，「希望不要是政治考量」。

2026九合一選舉 張善政 黃世杰 桃園市選舉 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

指「洋流」像去年大罷免 張善政：盼選民激情過後回歸理性

桃市府租遊覽車支援國道客運 張善政：求人不如求己

薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

議員追問是否支持長者健保中央埋單 周春米批立院修法「貽笑國際」

相關新聞

有信心贏！ 蔣萬安表態「連任後做好做滿」

選戰倒數時刻，台北市長蔣萬安昨天首度明確表示，連任後一定「做好做滿」，未來四年一定比第一任四年做得好，「我有信心會贏」，民進黨從總統、行政院長到基層全面動員，重兵集結在台北市，他呼籲支持者幫忙催票、拉票、顧票，十一月十二日將請假，從市政模式轉換為選戰模式。

桃園可負擔宅被中央卡住 張善政：希望不是政治考量

桃園市長張善政昨接受「少康戰情室」及聯合報專訪，對於賴清德總統日前為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台時，批張「心不在桃園」，張善政以二○一六年台南地震期間，多次南下協助救災的經歷回應，「在哪裡付出，心就在那裡」，施政成果市民自有公評。

賴清德籲選舉勿對立 在野轟嘴巴喊團結卻潑髒水

九合一選舉倒數一個多月，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會表示，坊間各家民調及選情變化的各種解讀愈來愈多，民主選舉的目的是凝聚社會共識，決定人民所期待的未來治理方向，而不是製造人民之間的對立與撕裂。

張善政看洋流：想到去年大罷免

台北市長選戰升溫，國民黨立委昨天合體幫忙台北市長蔣萬安掃街。桃園市長張善政昨表示，綠營帶起的「洋流」現象，讓他聯想到去年的大罷免潮，雖讓藍營感到焦慮，但投票結果證明，多數選民在激情過後仍會回歸理性。

蔣萬安競總26日成立 燕子、漢子、禿子合體力挺

選戰倒數，民進黨洋流來襲，台北市長蔣萬安下周一將成立競選總部。蔣萬安昨天在臉書貼文號召「台北安可，非你不可」，預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安」。藍營指出，台北市長選戰牽動全台，這場活動將吹響對抗洋流的反攻號角。

蔣萬安喊話中央：松機遷移速啟動

遷移松山機場成選戰熱門議題，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，喊話中央現在就啟動。桃園市長張善政也喊話，不能用現在條件限制十年後發展想像。台北市前市長柯文哲說這是總統級題目，中央地方要一起坐下討論，他提醒蔣「不要低估民進黨無恥程度」，民進黨政府可能會「硬給你卡」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。