快訊

薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣政見比拚 徐欣瑩攻寵物友善 鄭朝方提農業願景

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩針對毛小孩權益與動物福祉，提出「寵物友善城市」四大政見。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩針對毛小孩權益與動物福祉，提出「寵物友善城市」四大政見。圖／徐欣瑩競辦提供

新竹縣長藍綠選將昨都端出政見「牛肉」。國民黨徐欣瑩昨提出「寵物友善城市」四大政見，若當選將提高絕育補助、推毛小孩數位護照等提升寵物福祉；民進黨鄭朝方則勾勒新竹縣農業發展願景，要推動智慧農事、品牌行銷與營養午餐地產地銷，照顧農民與校園。

2026九合一選舉

徐欣瑩說，隨著飼養寵物的家庭日益增加，動物照護與相關公共設施的整備已是城市治理的重要一環。為從源頭減少無序繁殖與遊蕩犬貓問題，她主張大幅提高新竹縣的絕育補助費用，公犬貓補助由現行八百元提高至一千三百元，母犬貓從一千五百元提高至二千五百元，實質減輕飼主負擔。

針對偏鄉與重點區域，結合狂犬病疫苗施打、晶片登記與巡迴醫療服務；增加經費與人力，擴大推動ＴＮＶＲ（捕捉、絕育、疫苗施打、原地回置），以利管理遊蕩犬貓。若當選將完善寵物友善公園設施，並規畫推出「毛小孩數位護照」，整合疫苗提醒、寵物友善地圖及走失協尋通報等服務。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出新竹縣農業發展願景，未來將從竹北經驗出發，結合十三鄉鎮市特色推動農業發展。圖／民進黨新竹縣黨部提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出新竹縣農業發展願景，未來將從竹北經驗出發，結合十三鄉鎮市特色推動農業發展。圖／民進黨新竹縣黨部提供

鄭朝方則提出新竹縣農業發展願景，他主張以「竹北經驗」為基礎，結合全縣十三鄉鎮市特色，串連智慧農事、農產運銷、品牌行銷、地產地銷與學童營養午餐，讓農民的辛苦轉化為更有保障的收益。他強調「農民用心種，我們就要用心替他找到市場。」會因地制宜協助農民，推廣在地農產。

他也提出目標，以學童營養午餐推動地產地銷，盤點在地農產產季、供應量及學校需求，建立兼顧食材安全、品質與穩定供應的採購機制，「一份午餐，可以照顧孩子，也可以支持一個產地。」讓農友有更穩定的通路，孩子也能吃到家鄉優質食材。

2026九合一選舉 徐欣瑩 鄭朝方 願景 政見 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人口探底／竹北公托54搶1、湖口掛0 徐欣瑩提「托育生活圈」解方

科技走進田間！張麗善推智慧農畜與品牌化 翻轉雲林

江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

農業大縣智慧治理論壇／張麗善跨界對談產官學 智慧治理開創永續新典範

相關新聞

農路案遭聲押 吳俊立5百萬元交保

台東縣政府農路拓寬工程疑涉圖利案將前縣長吳俊立列為被告，檢調前天約談後移送地檢署複訊，昨天凌晨以恐有串證及逃亡之虞理由，向台東地方法院聲請羈押，但法院認定無具體事證指出吳可能勾串或隱匿證據，裁定五百萬元交保，限制住居，並限制出境、出海八月，接受科技設備監控，且禁止與相關同案被告及證人接觸、聯絡。檢方不服，將抗告。

可負擔宅被中央卡住 張善政：希望不是政治考量

桃園市長張善政昨接受「少康戰情室」及聯合報專訪，對於賴清德總統日前為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台時，批張「心不在桃園」，張善政以二○一六年台南地震期間，多次南下協助救災的經歷回應，「在哪裡付出，心就在那裡」，施政成果市民自有公評。

衛福部拋蘭嶼免費健檢 歸功陳瑩 擬設部立醫院

衛福部長石崇良昨於台東宣布，將以九一二一萬元經費提供蘭嶼鄉居民、核廢料貯存場工人及實際居住蘭嶼者免費健檢，項目多於現有公費成人健檢，納入腫瘤指標。此外，當地醫療資源缺乏，將由政府介入，由公益角度出發，設置部立醫院為最優先考量。

賴清德籲選舉勿對立 在野轟喊團結潑髒水

九合一選舉倒數一個多月，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會表示，坊間各家民調及選情變化的各種解讀愈來愈多，民主選舉的目的是凝聚社會共識，決定人民所期待的未來治理方向，而不是製造人民之間的對立與撕裂。

冷眼集／部長開政策支票 淪輔選大將

在野黨祭出老年人免繳健保費修法，衛福部長石崇良以每年額外支付四百億元為由，認為破壞健保體制與世代公平；昨在台東縣則宛如輔選大將，把球做給民進黨台東縣長參選人陳瑩，除宣布近億元蘭嶼免費健檢計畫，另計畫在人口五千多的蘭嶼籌建部立醫院，似乎忘了興建及營運一所部立醫院，經費恐需數十億元。

遭立委質疑與陸做生意 林國漳競辦斥抹黑

宜蘭縣長選情激烈，國民黨立法院黨團質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長期擔任艾特先進半導體公司監察人，且該公司與中國大陸企業有貿易往來，質疑「賺紅錢」；林國漳競辦表示，是單純投資和專業協助，卻遭對手捕風捉影、惡意放大，已全面蒐證，將採取法律行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。