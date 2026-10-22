竹縣政見比拚 徐欣瑩攻寵物友善 鄭朝方提農業願景

新竹縣長藍綠選將昨都端出政見「牛肉」。國民黨徐欣瑩昨提出「寵物友善城市」四大政見，若當選將提高絕育補助、推毛小孩數位護照等提升寵物福祉；民進黨鄭朝方則勾勒新竹縣農業發展願景，要推動智慧農事、品牌行銷與營養午餐地產地銷，照顧農民與校園。

徐欣瑩說，隨著飼養寵物的家庭日益增加，動物照護與相關公共設施的整備已是城市治理的重要一環。為從源頭減少無序繁殖與遊蕩犬貓問題，她主張大幅提高新竹縣的絕育補助費用，公犬貓補助由現行八百元提高至一千三百元，母犬貓從一千五百元提高至二千五百元，實質減輕飼主負擔。

針對偏鄉與重點區域，結合狂犬病疫苗施打、晶片登記與巡迴醫療服務；增加經費與人力，擴大推動ＴＮＶＲ（捕捉、絕育、疫苗施打、原地回置），以利管理遊蕩犬貓。若當選將完善寵物友善公園設施，並規畫推出「毛小孩數位護照」，整合疫苗提醒、寵物友善地圖及走失協尋通報等服務。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出新竹縣農業發展願景，未來將從竹北經驗出發，結合十三鄉鎮市特色推動農業發展。圖／民進黨新竹縣黨部提供

鄭朝方則提出新竹縣農業發展願景，他主張以「竹北經驗」為基礎，結合全縣十三鄉鎮市特色，串連智慧農事、農產運銷、品牌行銷、地產地銷與學童營養午餐，讓農民的辛苦轉化為更有保障的收益。他強調「農民用心種，我們就要用心替他找到市場。」會因地制宜協助農民，推廣在地農產。

他也提出目標，以學童營養午餐推動地產地銷，盤點在地農產產季、供應量及學校需求，建立兼顧食材安全、品質與穩定供應的採購機制，「一份午餐，可以照顧孩子，也可以支持一個產地。」讓農友有更穩定的通路，孩子也能吃到家鄉優質食材。