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中市選戰爭鋒 何欣純東海演講 江啟臣市場掃街

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（右二）昨到北區東興市場掃街拜票。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（右二）昨到北區東興市場掃街拜票。圖／江啟臣辦公室提供

民進黨台中市長參選人何欣純昨受邀至東海大學演講，分享求學與從政歷程，談及母親林淑滿曾任國民黨台中縣議員，以及自己當選縣議員隔年母親便離世的往事，一度哽咽。國民黨參選人江啟臣則前往北區東興市場掃街拜票，提出建構北區「二十分鐘生活圈」。此外，兩人首場辯論卡關，江陣營拋出廿分鐘全英文交叉詰問，何陣營質疑難道要懲罰不懂英語的選民？雙方激烈交鋒。

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何欣純昨受邀至東海大學演講，分享求學、從政之路與市政願景。她表示，當年看見女性從政遭受不公平對待，讓她萌生「應該要進入體制內」的想法，這是她走入政治的起點，母親的影響也是重要因素。

何欣純回憶，第一次參選縣議員時以無黨籍身分參選，未能當選；二○○二年第二度參選，改以民進黨身分順利當選，母親也相當高興，沒想到隔年便離世。事隔二十多年，她再次談起這段往事，仍眼眶泛淚哽咽。

民進黨台中市長參選人何欣純（前排中）受邀到東海大學演講。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（前排中）受邀到東海大學演講。記者陳敬丰／攝影

談到台中市未來發展，何欣純指出，台中縣市合併至今十六年，區域發展不均等問題仍待改善。她提出「三個第一、一個大」的城市願景，盼透過海空雙港發展，提升台中城市競爭力，以首都格局邁向國際。座談尾聲被問及競爭對手江啟臣，她笑稱江是優秀人才，並喊話對方留在立法院拚國防、外交，「台中市交給我就好」。現場學生則對她提出的交通及捷運建設等政見表達關注。

江啟臣昨前往北區東興市場拜票，市議員陳文政、陳政顯，以及光大里長朱瑞珠、五常里長林玉惠陪同。沿途不少民眾與攤商熱情比讚、要求合影，展現市場互動熱度。

江啟臣提出建構北區「二十分鐘生活圈」，指出北區就學、就醫、採買及托育需求密集，未來應強化公共運輸與微循環接駁，補足社區生活機能，讓居民在日常生活所需的二十分鐘範圍內，就能獲得必要服務，減少交通奔波，將更多時間留給家人。

掃街過程中，一名民眾熱情上前合照，還幽默問「江市長，能不能摟腰？摟腰會不會要先跟家裡報備？」逗得現場眾人發笑。江啟臣也親切回應、配合合影，展現親和力。

另一方面，針對台中市長電視辯論可能破局，江啟臣競選總部昨發表聲明，指控何欣純陣營在時程安排上反覆不定、前後矛盾，強調江團隊在協商過程中展現誠意，為顧全大局多次退讓，卻遭對方「倒打一耙」，令人錯愕。

何欣純陣營表示，雙方都有無法參與辯論的日期，己方是十一月二、三日，江陣營則是六日，目前還在協調四、五日是否可行，並非只有一方退讓，對手也不該把不同場次的協調混為一談。

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