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查賄雙標 翁曉玲質疑對綠寬鬆 嚴查在野 鄭銘謙：檢討起訴品質

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

立法院司法及法制委員會昨邀法務部就「賄選查賄量化認定標準與對價關係」作專題報告，國民黨立委翁曉玲質疑檢調查案對藍綠參選人標準不一，依二○二二年「九合一」大選數據，檢方起訴的人有百分之廿三獲判無罪；法務部長鄭銘謙說，會檢討起訴品質。

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翁曉玲表示，檢調單位往往在接近選舉時大規模啟動調查陳年老案，引發「檢調介選比中共介選嚴重」的疑慮，有些案件無法在選前展開調查，卻偏偏選在選舉將近時大動作辦案。她說，檢察官查辦賄選案標準不一致，對綠營參選人較寬鬆，對在野黨參選人卻很嚴格，「讓人質疑是不是都在幫忙執政黨選舉？」

翁曉玲稱依二○二二年「九合一」大選的統計數據顯示，檢察官查辦賄選共起訴一○六四人，判決有罪的是八二一人，有百分之廿三無罪；當選無效訴訟部分，檢方起訴一九二件，有一一四件獲判當選無效確定，約四成案件不成立。

她並指，檢方起訴時聲勢浩大，最後卻遭法院打臉，近四分之一的刑事案件與近四成的當選無效之訴都不成立，對政治人物的名譽造成極嚴重的損害。許多候選人可能因檢方草率或不當起訴，導致政治生涯被迫終止、失去參選機會，無怪乎社會大眾會懷疑檢調機關有妨害選舉之嫌。

鄭銘謙回應，檢察官辦案不分黨派、沒有顏色，完全依據證據認定，選舉期間面對各項介選與賄選舉報，檢方秉持「有聞必查、有據必辦」的原則，涉及搜索或羈押，也須向法院聲請，再經法院核發搜索票或裁定羈押。

鄭還說，選舉查察對維持乾淨選風具有極大效益，若缺乏檢調機關積極處理妨害選舉案件，難以維持乾淨的民主環境；他說，最高檢察署會針對起訴品質檢討考核，將起訴定罪率以及當選無效之訴的勝訴率納入檢察官考核指標。

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