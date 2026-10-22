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蔣萬安表態 「連任後做好做滿」

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱邱書昱游振昇／連線報導
力拚再做四年 台北市長蔣萬安昨天赴議會專案報告，受訪時和議會答詢都堅定表態「未來四年會做好做滿」，力拚連任。記者胡經周／攝影
力拚再做四年 台北市長蔣萬安昨天赴議會專案報告，受訪時和議會答詢都堅定表態「未來四年會做好做滿」，力拚連任。記者胡經周／攝影

選戰倒數時刻，台北市長蔣萬安昨天首度明確表示，連任後一定「做好做滿」，未來四年一定比第一任四年做得好，「我有信心會贏」，民進黨從總統、行政院長到基層全面動員，重兵集結在台北市，他呼籲支持者幫忙催票、拉票、顧票，十一月十二日將請假，從市政模式轉換為選戰模式。

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蔣萬安近日接受電視專訪，一再強調「沒在想二○二八」、「一定會支持國民黨最強候選人」，卻始終沒說死「做滿四年」，成為輿論焦點。蔣萬安昨赴議會備詢，不只媒體追問，議員也關切，他堅定表示，「我一定會將接下來四年的任期做完，而且不只是做完，一定會比我第一任四年還要做得更好。」

蔣萬安說，選戰到最後階段本來就會非常激烈，他就是加緊腳步，持續爭取市民認同，利用各種機會說明四年成績，還有未來規畫ＡＩ園區、解決交通問題、都市更新政見，爭取民眾認同，民眾檢視的就是政績，到底四年來生活有沒有改變。

北市五藍委扮分身 赴大安區市場拉票

身為主帥的蔣萬安赴議會備詢，北市五名國民黨立委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆昨扮演蔣分身，赴大安區白蘭市場拜票。羅智強強調，台北隊不會讓蔣萬安孤軍奮戰。

「公共政策檢驗一定虛心受教，但很多事已越了界，大可不必。」羅智強直言，把台北市守住，是國民黨做在野黨監督制衡力量的重要責任，不得有任何閃失，否則不用再去想什麼二○二八。

羅智強說，蔣萬安在選舉中遭鋪天蓋地霸凌跟攻擊，很多民眾心疼不捨，甚至有支持者拉著他的手說，看到蔣萬安不斷被霸凌，難過到哭出來。昨天是第一場，接下來會持續走遍台北各地社區、市場，傳達蔣萬安四年的市政成果，以及對未來台北願景的擘畫。

台中市長盧秀燕昨自日本沖繩返台，接任蔣萬安競總主委的她被問及選戰策略，她表示，蔣萬安把太多的時間花在市政工作上，畢竟是現任市長。蔣萬安要到十一月十二日才會開始請假，這段時間總部的工作，就是要分擔選務行程和工作，因為蔣分身乏術，最重要工作還是做好市政。

辭立委？沈伯洋：蔣萬安決心與我無關

相較蔣萬安明確表態「未來四年做好做滿」，民進黨台北市長參選人沈伯洋被問到會不會辭去立委？他回稱，蔣萬安怎麼展現決心，跟自己怎麼展現決心完全沒有關係，「我的決心從出生到現在都沒有變過。」他猜想蔣之前可能還沒有想清楚，沉澱幾天後就想清楚了，大家也希望聽到比較明確的答案。

國民黨立委翁曉玲批評，沈伯洋未守本分提案質詢；沈回嗆，批評應本於事實，他早上就在立法院，接下來要審預算，覺得要以國家為重，如果盡快開始審，一定參與，立法院該做的事情還是要做。

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