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陳其邁讚賴瑞隆漸入佳境 柯志恩酸：昔陷困境？

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋／高雄報導
高雄市長陳其邁昨天受訪稱，賴瑞隆選情「倒吃甘蔗、漸入佳境」，還算穩定。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁昨天受訪稱，賴瑞隆選情「倒吃甘蔗、漸入佳境」，還算穩定。記者郭韋綺／攝影

高雄市長一戰，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨對手柯志恩選情膠著，投入抬轎的市長陳其邁昨指賴選情「倒吃甘蔗、漸入佳境」，賴瑞隆聲稱有信心順利接棒，柯志恩酸，先前不是一直放話贏我好幾趴？「我以為他們一直在佳境當中，還是過去就在困境？」

2026九合一選舉

九合一選舉剩不到四十天，陳其邁輔選角色備受關注。昨他受訪表示，賴瑞隆選情穩定，且倒吃甘蔗、漸入佳境，希望賴繼續努力，也發揮母雞帶小雞加乘效果，「直接面對選民，是最好的競選行程」。

賴瑞隆競選總部表示，選戰以來賴瑞隆一直全力投入，把握機會向市民說明願景，爭取支持，「有陳其邁市長的加持跟鼓勵，有信心可以順利接棒，延續市政及高雄光榮」。

針對陳其邁聲稱賴瑞隆選情「漸入佳境」，柯志恩反問，以前都在困境嗎？先前賴陣營一直放話選情處在高點，贏我好幾趴，我以為他們一直在佳境當中，還是過去就在困境？綠營很多時候很歡樂、自嗨，但不管對方節奏如何，她都會照自己步伐，持續做好選戰準備。

下周五高雄市長首場電視辯論將登場，實質進入政見交鋒，柯志恩說，她對市政議題相當熟悉，不會閉關但會跟團隊演練，展現最好實力，爭取認同；辯論就是把話講清楚，讓市民了解市政藍圖，誠實地讓大家知道，「我們準備好了」。賴瑞隆則表示會持續跟團隊討論各項議題，做好萬全準備，審慎應戰。更重要的是清楚向市民展現，未來如何帶領高雄持續進步。

這場辯論由民視、中天新聞及公視台語台合辦，分申論、媒體提問、交叉詰問及結論四階段，讓兩名市長參選人說明政策主張與城市願景。

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