嘉義交通政見攻防！張啓楷追加輕軌3訴求 王美惠繞去別題

嘉義市長選情升溫，高鐵嘉義站聯外輕軌成為選戰攻防焦點。藍白合共推市長參選人張啓楷要求中央兌現興建輕軌承諾，不排除率鄉親北上行政院抗議；民進黨參選人王美惠透過臉書公布交通政見，卻未將輕軌列入政見，雙方交通政策不同，隔空交鋒。

高鐵聯外軌道建設爭取廿一年，市長黃敏惠日前率市府團隊赴行政院，與院長卓榮泰、交通部長陳世凱協商，最後達成三項共識，包括優先改善高鐵嘉義站與市區交通、支持ＢＲＴ快捷公車增班、擴大輕軌藍線可行性評估，後續協商經費分擔。

張啓楷認為，嘉義人等了廿一年，不能只得到繼續評估、協商的結果。他提三大訴求，包括ＢＲＴ增班不能取代輕軌；優先核定輕軌藍線，先推動高鐵站至火車站路段，延伸嘉科園區、蘭潭等路線可列為第二期，並明定推動時程；卓榮泰應兌現中央負擔三七二億元工程經費承諾。

他將透過立法院國民黨團及民眾黨團向行政院爭取，若未獲正面回應，不排除率鄉親北上行政院抗議。

王美惠強調，輕軌固然重要，但在建設完成前，市民每天面對的交通壅塞、道路動線及交通安全問題，不能被擱置。她公布四大交通政見，主張加強高鐵嘉義站直達市區的交通便利性、擴大公車及公共自行車路網、善用鐵路高架化後的沿線都市空間，以及透過多元措施改善市區停車問題。

王美惠表示，交通建設是帶動城市發展、提升生活品質的重要關鍵。輕軌是嘉義市未來重要的交通建設，但從規畫、中央審查到實際興建，需要龐大經費及時間，無法短期內就能完成，必須由中央與地方充分溝通、逐步推動。