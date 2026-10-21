基隆藍、綠基本盤55比45…謝國樑：今年藍軍較辛苦 設定得票率52至54%

基隆市長謝國樑爭取連任，他在今天受訪時說，基隆藍、綠的基本盤是55比45，今年選舉藍軍會比較辛苦，所以他設定拿下52至54%的選票，一定會過半勝選。

謝國樑今天接受網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹訪問，被問到選情時，他舉2022年選舉基隆市長、2024年罷免基隆市長投票數據，分析今年的選舉。

謝也說，2022年市長選舉，藍綠比就是55比45。他的得票率是52.92%，加上一個國民黨背景的無黨籍候選人拿了1.17%，加起來超過54%。民進黨候選人得票率39.01%，加上時代力量提名的候選人，拿下6.56%選票。他看過交叉分析資料，時代力量的每一票都不是他的，所以45%就是綠的基本盤。

謝國樑表示，罷免案投票結果，反對罷免55.16%，贊成罷免 44.84%，那時候他看到這麼接近，幾乎開出和2022年選舉市長一模一樣的牌，他就覺得很特別。不過這一次藍軍比較辛苦，他以52%到54%為得票率目標，「一定會過半」。