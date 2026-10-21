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遭控辯論時間反覆不定 何欣純競總：雙方都有行程要協調

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中藍綠參選人今隔空交火，國民黨參選人江啟臣（左）陣營批對手在辯論協調上出爾反爾、不願使用英文，民進黨參選人何欣純（右）陣營回應，時間上大家都有行程要協調，且辯論本就該使用市民最熟悉的語言。聯合報系資料照
台中藍綠參選人今隔空交火，國民黨參選人江啟臣（左）陣營批對手在辯論協調上出爾反爾、不願使用英文，民進黨參選人何欣純（右）陣營回應，時間上大家都有行程要協調，且辯論本就該使用市民最熟悉的語言。聯合報系資料照

國民黨台中市長參選人江啟臣競總今天批評，對手陣營協調電視辯論時間時出爾反爾，且遲遲不願意以英文辯論。民進黨參選人何欣純競總回應，辯論時間雙方都有行程要協調，不能片面宣稱只有一方退讓，全英文辯論更是沒有過先例，難道是要懲罰不懂英語的選民？

2026九合一選舉

江啟臣競總今天表示，和電視台協調辯論時間的過程中，何團隊一開始表示11月2日、3日步行，後來又改口說可以，言詞反覆、顛倒是非，另外市長涉外能力重要，何團隊卻不願意在交叉詰問中加入英語問答的環節，令人質疑其英國碩士學位的含金量。

何欣純競總回應，根據會議紀錄，中視與鏡電視合辦的辯論，11月2日、3日有既定行程，團隊希望在6日晚上，江陣營則表示6日有大型造勢，最後結論雙方回去確認4日或5日是否可行；雙方都有需要協調的行程，不能說只有單方面退讓，更不該把不同媒體、不同場次的協調混為一談。

關於辯論會場地，江啟臣競總表示原本希望半在台中，但電視台想在北部舉辦，江陣營全面配合。何欣純競總表示，事實上江陣營在民視協調會上，堅持要在台中舉辦，而非主辦方希望的林口。

至於是否用英語辯論，何欣純競總主委、立委蔡其昌表示，辯論不是比賽，是要讓市民了解候選人政見與施政方向，強制使用某種語言就是歧視，難道江啟臣要懲罰聽不懂英語的選民？

何欣純競總總幹事邱太三強調，過去台北、高雄市長選舉，甚至總統大選，從沒有強制英文辯論的案例，辯論會本來就應該用市民最熟悉的語言，論述各項政策與城市願景；江啟臣當然可以用英文表達，但何欣純希望用最親近的語言完整論述市政藍圖，讓辯論回歸市政，把判斷的權利交給市民。

2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 辯論 江啟臣

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