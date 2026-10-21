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中市長兩場辯論協商暫破局！藍綠陣營「時間」、「全英文問答」談不攏

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
今天由民視召開的首次協調會，據了解，雙方陣營也對「交叉詰問是否採全英文進行」各有主張，經討論後雙方難達共識，協調破局。圖／江啟臣競辦提供
今天由民視召開的首次協調會，據了解，雙方陣營也對「交叉詰問是否採全英文進行」各有主張，經討論後雙方難達共識，協調破局。圖／江啟臣競辦提供

台中市長選情白熱化，國民黨參選人江啟臣和民進黨參選人何欣純均同意參加電視辯論，昨天由中視與鏡電視召開的協調會，藍綠雙方陣營針對辯論時間喬不攏；今天由民視召開的協調會，據了解，雙方陣營也對「交叉詰問是否採全英文進行」各有主張，經討論後雙方難達共識，協調破局。

2026九合一選舉

江啟臣競辦還原整個協調過程，指10月20日由中視與鏡電視召開的協調會現場，主辦單位原排定11月2日至6日供挑選，江團隊第一時間便積極表態「越快越好，11月2日全力配合」；然而，何欣純陣營在現場斬釘截鐵表示「11月2日、3日已有排定行程，絕對不行」，要求另擇時段。

江啟臣競辦表示，江團隊為化解僵局展現最大誠意，大費周章回頭調動總部早已排定的大量重要基層茶會與開講，全力更改行程，好不容易將11月4日及5日晚間時段騰空來配合對手。未料今日民視協調會，何陣營竟大改口翻盤稱「11月2日可以配合」，甚至倒打一耙質疑全力配合調整行程的江團隊，如此說詞反覆、顛倒是非的行徑，讓一路誠懇退讓的團隊感到錯愕與痛心。

在場地協商上，江啟臣團隊原考量主場期待，主張辯論留在台中舉行；但得知主辦單位從工程技術、燈光與挑高規格建議台北攝影棚後，同樣選擇放下堅持，以維護轉播品質為重全面配合。

江啟臣競辦副主委王育敏指出，台中面臨升級轉型，市長涉外能力至關重要，團隊主張交叉詰問加入外語問答，盼在辯論中檢驗候選人的國際經驗與語言實力，印證誰能帶領台中成為「國際旗艦城」。何欣純在競選看板上高調醒目標榜「英國碩士」向選民訴求，為何到了辯論現場，面對檢驗首長國際視野的外語政策問答，連短短幾分鐘都百般推諉、視為畏途？如連基本語言實力檢驗都百般閃躲，市民又該如何相信看板背後的真實能力？

江啟臣競選總部今深表遺憾，強調江啟臣從未迴避辯論，選戰還有依法舉行的公辦政見辯論會，江啟臣向市民報告市政藍圖的決心始終如一，隨時做好準備迎接對決。

2026九合一選舉 台中市選舉 江啟臣 何欣純 辯論

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