新北工業會員大會 蘇巧慧提加速產業園區、中小微企業升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席「新北市工業會」會員大會時表示，新北市擁有北台灣最大、最完整的傳統產業聚落，同時智慧科技、生技醫療等新興產業持續進駐，未來如果她有機會帶領新北市府團隊，將加速推動「九大產業園區」，為新北提前掌握下一個產業升級的關鍵，同時積極協助傳統中小微企業數位淨零轉型，為產業導入AI大數據及智慧製造，由政府鋪設跨產業合作平台，提供企業研發補助、升級輔導、行銷協助，全面提升新北產業競爭力。

蘇巧慧指出，未來如果她有機會帶領新北市府，她會全力將人才、資金、產業留在新北，因此她提出「九大產業園區」，包括淡海科學城、樹林大柑園科技園區、板橋浮洲數位軟體新創園區、泰山楓江科技園區、汐止智慧生醫產業園區等，加速推動各區園區開發，整合在地產業發展，創造規模經濟效益，讓新北成為帶動北台灣產業發展的關鍵推進器。

蘇巧慧說，她也將協助中小微企業升級轉型，由市府鋪設跨產業合作平台，主動幫助中小微企業導入AI大數據、智慧製造，推動傳統產業數位淨零轉型，協助傳產業者提前掌握下一個產業升級的關鍵技術。蘇巧慧指出，她也將加速推動現有傳產聚落的基礎設施更新，同時推動新建「五股國際會展中心」，讓新北大小企業一卡皮箱到會展，就能行銷全世界，幫助新北產業吸引國際訂單，擴大新北的會展經濟規模。

蘇巧慧更以無人機產業為例，北台灣有164家相關業者，其中就有52家落腳在新北，涵蓋飛行載具、飛行導控、地面控制等關鍵技術，因此未來如果她有機會，她將讓新北成為北台灣無人機產業的關鍵發展聚落，提供相關企業完整的產業園區聚落，串連新北既有的PCB、精密加工等廠商，讓新北成為台灣無人機與航太產業走向「精密化」與「電子化」過程中最至關重要的產業聚落。