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【重磅快評】石崇良高調助選陳瑩 法務部不查嗎？

聯合報／ 主筆室
衛福部攜手地方政府及醫療機構推動蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫，投入9121萬元經費，預計涵蓋全鄉2032戶、5300名居民，從健康檢查延伸至家庭評估與後續追蹤。記者尤聰光／攝影
衛福部攜手地方政府及醫療機構推動蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫，投入9121萬元經費，預計涵蓋全鄉2032戶、5300名居民，從健康檢查延伸至家庭評估與後續追蹤。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人吳秀華及胞兄吳俊立因農路拓寬案被檢調聲請羈押，吳俊立今獲裁定五百萬元交保，案情恐波及選情；另一方面，衛福部長石崇良今天前往台東宣布近億元蘭嶼免費健檢計畫，衛福部更將功勞歸於民進黨台東縣長參選人陳瑩。「一個台東，兩個世界」，難怪在野黨質疑國家機器「辦藍不辦綠」，而且「綠能你不能」。

2026九合一選舉

前總統蔡英文同意出任陳瑩競總主委後，後山選戰逐漸升溫。檢調持續偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案，吳俊立昨原欲搭機赴台北，在豐年機場遭調查站人員攔阻，以被告身分帶回台東縣調查站，並兵分多路搜索吳俊立住家及吳秀華服務處。檢方認為吳俊立涉嫌貪汙圖利罪，且有逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見；地院裁定五百萬元交保，限制出境、出海及實施科技監控，檢方已提出抗告。

吳秀華競選總部表示尊重司法，但檢方選在選前採取重大司法行動，是否有影響選舉之虞？期待司法不受政治因素干擾，以公平、客觀的標準處理案件，避免司法成為政治攻防工具。

換個場景，石崇良今天在台東縣政府宣布啟動九一二一萬元「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」。石崇良致詞時特別感謝陳瑩提出該計畫的建議和經費支持；衛福部照護司副司長陳青梅說，蘭嶼免費健檢計畫是應陳瑩建議推動，十一月起民眾可至當地衛生所及台灣本島合作醫療院所接受檢查。中央願意撒幣近億元，台東縣長饒慶玲也以東道主角色表達感謝。

蘭嶼居民總數約五三○○人，陳瑩爭取的當然不只是這些選票，更是藉由中央官員的公開感謝，提醒大家別忘了，這項政績是誰爭取的，讓「陳瑩功在蘭嶼和台東」的形象深入人心。問題是，衛福部如此高調替陳瑩宣揚政績，究竟是忘了她的縣長參選人身分，還是早已習慣行政資源與選舉宣傳界線模糊，一點都不避諱現在是選前的敏感時刻。

選戰倒數，檢調日前起訴發送上千元物資的新北瑞芳里長參選人，雲林古坑也有參選人涉嫌贈送上百元蛋糕和鹹豬肉遭檢方聲押。這些案件仍須經司法程序認定，但選前贈禮既然必須接受嚴格檢驗，行政部門運用政策宣傳和公帑替特定參選人創造選舉利多，難道就不必接受相同標準的檢驗？

選民收份禮，可能被調查是否涉及賄選；中央部會替特定參選人宣傳政績，卻可能被視為德政。兩者法律性質雖然不同，行政中立的紅線卻不能因人而異。法務部若只高喊查賄，卻不檢視公家資源是否不當運用，司法正義恐成兩套標準。

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳瑩 石崇良 法務部 選情評論

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