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謝龍介提「你生孩子、我供房子」 推婚育宅政策喊4年拚8000戶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨參選人謝龍介今晚在競選總部舉辦大型政策說明會，以「你生孩子，我供房子」為主軸，公布婚育宅政策。記者萬于甄／攝影
國民黨參選人謝龍介今晚在競選總部舉辦大型政策說明會，以「你生孩子，我供房子」為主軸，公布婚育宅政策。記者萬于甄／攝影

2026年台南市長選戰倒數不到40天，國民黨參選人謝龍介今晚在競選總部舉辦大型政策說明會，以「你生孩子，我供房子」為主軸，公布婚育宅政策，主張以每坪15萬元營建成本價提供住宅，依生育子女人數配置房型，並鎖定南科周邊規畫科技婚育宅，盼降低青年成家門檻，任內力拚4年推出4000至8000戶。

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謝龍介表示，台南人口結構面臨嚴峻挑戰，113年出生新生兒7145人、死亡人數1萬7635人，人口自然減少逾萬人；年輕人不願生育，關鍵不只是補助金額，而是房價高漲、買不起房子，以台南房價每坪35萬至65萬元、部分區域甚至達70萬元來看，即使是南科工程師，平均年薪也未必負擔得起。

謝龍介指出，賴清德擔任台南市長以來，房價大幅上漲，千萬元住宅如今可能要價2500萬元，青年成家愈來愈困難。因此，他主張政府應提供土地，以每坪15萬元的營建成本價興建婚育宅，降低購屋負擔，並以南科周邊的新市、善化、安定等區為科技婚育宅規畫方向，讓工程師就近居住、安心生育。

謝龍介也說，生育第一胎可入住兩房住宅，第二胎換三房，第三胎則換四房，且購屋免頭期款，減輕青年初期負擔；婚育宅不是炒房工具，將禁止自由轉售、僅限繼承，並設置市府單一回收機制，讓住宅回收後再供其他家庭使用，形成循環。

謝龍介進一步說明，將透過重劃留地、都市更新換屋、現有土地活化及中央撥用等四大管道取得土地，第一期示範基地規畫從安南區社福用地轉型及大南科區著手。他也向對手喊話，若認為婚育宅政策不可行，歡迎公開辯論。

謝龍介強調，年輕人帶給城市生機活力，城市應當回報年輕人實現夢想的真正底氣，青年的夢想，決定城市的未來，有房子才算是真正活在這座城市，落地生根，將在任期4年內力拚推出4000至8000戶，後續再由接任市長延續，讓年輕人「孩子生得起、住得起、養得起」。

成功大學都市計劃學系特聘教授陳彥仲說，自己並非背書謝龍介的政策，且每個政策都需要做嚴謹的檢驗，而國際公認可負擔住宅的「房價所得比」應在5倍以內，台灣平均已逾9倍。

他分析，房屋兼具「投資」與「自住消費」雙重屬性，政府應以政策強力介入，將自住市場抽離自由競爭、視為社會福利，因此肯定謝龍介主張以家庭所得5倍訂定合理房價、由市府單一成本回收、禁止市場炒作，並優先提供在台南設籍生子的青年，切實兼顧居住正義與青年成家需求。

國民黨參選人謝龍介（中）今晚在競選總部舉辦大型政策說明會，以「你生孩子，我供房子」為主軸，公布婚育宅政策。記者萬于甄／攝影
國民黨參選人謝龍介（中）今晚在競選總部舉辦大型政策說明會，以「你生孩子，我供房子」為主軸，公布婚育宅政策。記者萬于甄／攝影

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