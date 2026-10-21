「洋流助陣」陳亭妃海陸空整合 11月2日起鐵馬走遍37區衝得票率

民進黨台南市長參選人陳亭妃下午偕同市議員參選人周嘉韋、林建南、沈震南及議長邱莉莉代表前往北區和緯黃昏市場，向市場攤商及採買民眾爭取支持。陳亭妃表示，選舉最後的關鍵，不只是聲量，更重要的是一步一腳印的努力，以誠意和用心贏得人民認同，讓每一份支持都能在11月28日轉化為實際選票。

陳亭妃指出，近期「洋流」所帶動的政治熱度，特別引起年輕世代共鳴，也讓更多年輕人開始關心台灣的政治與未來。她呼籲在外地工作、求學的台南子弟，選舉當天一定要記得返鄉投票，支持民進黨提名的參選人，讓年輕世代的力量成為改變台南、推動台灣向前的重要動力。

陳亭妃強調，民進黨要以海、陸、空三線整合的方式團結作戰，「洋流打海戰、妃起來打空戰，再加上地方組織的陸戰」，透過中央與地方、網路與基層的力量相互串聯，凝聚最大的團結力量。2026年不只要爭取勝選，更要衝高得票率，為2028年賴清德總統爭取大勝奠定堅實基礎。她也以「台北順起來、台南妃起來」向支持者喊話，呼籲大家作伙拚、作伙贏。

針對接下來的選戰行程，陳亭妃表示，10月23日抽籤完成後，將陸續展開各區車隊掃街；11月2日起啟動走遍台南37區的鐵馬行動，以實際行動落實「行動政府、行動正能量」，深入地方、傾聽民意，讓每一個行政區的聲音都能被聽見。11月27日也將舉辦「37區鐵馬大行動，集結溪北大會師」，串聯37區的努力與能量，展現團結向前的決心。

陳亭妃表示，選舉的每一天都很重要，唯有用誠意與用心，一步一腳印爭取人民的信任，才能將支持化為選票。她懇請所有支持者不只要持續加油，更要在11月28日當天走出家門、踴躍投票，讓每一份期待都成為推動台南進步的力量，團結拚出民進黨的勝利。