陳其邁讚選情「倒吃甘蔗」、要他瘦一點 賴瑞隆：有信心延續高雄光榮

2026高雄市長選戰倒數計時，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩選情陷入膠著，綠營能否延續高雄執政優勢備受矚目，高雄市長陳其邁今受訪時笑稱賴瑞隆選情「倒吃甘蔗、漸入佳境」，還開玩笑要他「瘦一點」，對此賴瑞隆隨後回應表示，感謝陳其邁的加持與鼓勵，自己一直都是全力投入，有信心順利接棒陳其邁建立的深厚基礎，延續市政與高雄光榮。

隨著九合一選舉進入最後衝刺階段，藍綠兩黨參選人在高雄拚陸戰、搶基層選票，陳其邁今天受訪時指出，身為市長首要任務仍是顧好市政，但假日會投入輔選。

談及民進黨「大母雞」賴瑞隆的選情，陳其邁認為目前還算穩定，呈現「倒吃甘蔗、漸入佳境」之勢，但仍叮嚀不能掉以輕心，鼓勵賴勤跑基層直接面對選民，甚至打趣要賴瑞隆身材「瘦一點」，笑稱與自己相比仍有差距，陳其邁強調自己會扮演好「轎伕」與配角角色，全力協助母雞與議員小雞爭取勝選。

針對陳其邁的看好與幽默提點，賴瑞隆受訪展現高度信心，他表示從投入選戰以來一直都是全力以赴，把握每一次機會向市民說明對高雄的未來願景，全力爭取市民認同，有了陳其邁市長的加持與鼓勵，自己有絕對的信心能夠順利接棒陳其邁奠定的深厚市政基礎，繼續延續高雄的發展與光榮感。

針對外界關心10月30日即將登場的電視辯論會準備狀況，賴瑞隆透露，目前正與競選團隊針對各項重要議題進行密集的深入討論，早已做好萬全準備、審慎應戰，辯論最核心的目的，是向全體高雄市民清楚展現未來如何帶領高雄持續轉型進步、照顧每一位市民，這才是身為一名高雄市長最重要的能力與責任。