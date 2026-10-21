影／酸賴瑞隆選情倒吃甘蔗 柯志恩：不是一直放話都贏我好幾趴

高雄市長選戰首場電視辯論將於30日登場，今天媒體問到是否閉關準備，國民黨參選人柯志恩回應，她對市政議題都相當熟悉，不會閉關但會跟團隊演練，展現最好實力，讓市民認同她的政見；被問是否有「祕密武器」，她說辯論就是把話講清楚，讓市民了解市政藍圖，誠實地讓大家知道，「我們準備好了」。

這場辯論由民視、中天新聞及公視台語台共同合辦，柯志恩、民進黨參選人賴瑞隆將同台交鋒，透過申論、媒體提問、交叉詰問及結論四階段，說明政策主張與城市願景。

柯志恩表示，對於高雄各項議題平時就已做好準備，辯論就是把話講清楚，過去外界對她的誤解，以及需要澄清的事，都希望利用這次機會說明，也讓高雄市民知道市政藍圖。

針對陳其邁形容賴瑞隆選情「倒吃甘蔗、漸入佳境」，柯志恩反問，以前都在困境嗎？她接著說，「先前一直放話賴瑞隆選情完全處在高點，贏我好幾趴，怎麼會是漸入佳境？我以為他們一直在佳境當中，還是過去就在困境」？

柯直酸「綠營很多時候很歡樂、自嗨」，但不管對方節奏如何，都是照自己步伐，有信心也會持續做好選戰準備。