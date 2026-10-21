遭賴總統批「心不在桃園」…張善政：在哪裡付出 心就在那裡

桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」、聯合報專訪，針對賴清德總統日前替民進黨桃園市長參選人黃世杰站台時，批評他「心不在桃園」，張善政以2016年台南地震期間，多次南下協助救災的經歷回應，強調「在哪裡付出，心就在那裡」，施政成果市民自有公評。對於黃世杰多次邀約辯論，他也表示，過去4年經歷議會8個會期質詢，早已接受比電視辯論更嚴格的檢驗。

張善政表示，一個人在哪裡努力、在哪裡付出，績效在哪裡，心就在那裡。他回憶，2016年台南大地震時，賴清德擔任台南市長，自己在行政院長任內，曾於3個月內南下台南12次，「那時候我的心在台南，他應該不會反對」。如今擔任桃園市長，他相信自己的用心與施政成果，市民都看得見。

張善政提到，藍綠執政對待地方的差異，確實令人感到遺憾，但他與中央互動仍盡量維持友好關係。桃園若有地方事務需要行政院支持，與行政院長卓榮泰及幕僚的溝通管道都相當暢通，整體而言，桃園與中央的關係仍算「相對友善」，希望不因政治立場不同而影響地方建設。

對於黃世杰陣營多次邀約辯論，張善政表示，身為現任市長，過去4年已經歷議會8個會期質詢，無論民進黨或國民黨議員，質詢時有時相當嚴厲、不假辭色，各項施政問題早已受到充分檢驗；議會監督的強度與深度，遠比一、兩小時的電視辯論更有效，現階段仍以向市民說明執政績效及未來施政方向為優先。

張善政也說，先前他曾提到遭對手抹黑到「懷疑人生」，主要是替市府團隊打抱不平。以社會住宅為例，前市長鄭文燦8年任內，已完工及啟動興建約4000多戶，而他上任後推動的社宅，加計明年底預計完工部分，5年可完成5000多戶，若順利連任，8年任內有望完成約1萬戶，相關成果不應遭到抹煞。

捷運建設同樣如此，上任後市府大幅壓縮原本延宕的工期，上千名工程團隊成員沒日沒夜趕工，努力追趕進度，如今卻被對手批評工程延宕，令他相當不平，直言「怎麼對得起這些人？」選舉可以有不同立場，但不能忽略基層同仁的努力。

張善政提到，雖然目前民調稍占上風，但不少朋友提醒他，千萬不能重蹈2014年吳志揚尋求連任失利的覆轍，因此團隊始終一步一腳印、如履薄冰，不敢掉以輕心。他相信多數桃園市民重視執政績效，不會單純依照政黨顏色決定選票。

至於下一個4年是否為公務生涯最後一站？張善政表示，目前唯一目標就是順利連任，穩健推動市政。針對前立委沈富雄認為他是國民黨2028年最有機會的人選，他直言這頂帽子戴在自己頭上實在不適合，自己是所有可能人選中「最後、最後、最後那個人」，既沒有參選念頭，也沒有相關計畫。