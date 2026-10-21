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挺松山機場遷移 張善政：別用現況框住10年後的想像

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」專訪，暢談市政、選情及未來規畫等議題。圖／TVBS少康戰情室提供
桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」專訪，暢談市政、選情及未來規畫等議題。圖／TVBS少康戰情室提供

桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」、聯合報專訪，談到台北市長蔣萬安倡議松山機場遷移，他認為從討論到完成至少需要10年，中央不應直接排斥，應與地方成立專案小組共同研議。對於交通部長陳世凱質疑黃仁勳等重要貴賓改降桃園機場恐有不便，他提出機捷及直升機接駁等構想，強調不能用現在的條件限制10年後的發展想像。

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張善政表示，松山機場長期以來是台北市發展的瓶頸，但也有位處市中心的便利性，過去藍綠政治人物都曾提出遷移構想，顯示這是值得討論的議題。若真要推動，從討論到完成至少需要10年，現在就應開始研議。由於涉及層面廣泛，並非台北市單方面能決定，中央不應一開始就排斥，而應與地方成立專案小組，共同討論可行方案。

張善政說，日前行政院會中，多位部會首長提出離島及偏遠地區航空交通、醫療救援與國防等問題，這些確實都是必須面對的課題，但都可以透過討論尋求解方。以桃園為例，雖然桃園目前的醫療環境仍有不足，但隨著市立醫院建設逐步推動，未來醫療量能也會提升，不能只用現有條件判斷10年後的情況，「10年後要是還跟今天一樣，那我自己要打屁股了。」

張善政提到，桃園機場捷運運量持續成長，若未來國內航線等功能移往桃園機場，桃園與台北之間的交通勢必要進一步改善。因此相關配套更應及早討論，提前盤點交通、醫療及其他需求，而非等到遷移計畫確定後，才開始思考如何因應。

對於陳世凱日前替民進黨桃園市長參選人黃世杰站台時，質疑輝達執行長黃仁勳等重要貴賓若改降桃園機場，往返台北恐有不便。張善政說，私人專機降落桃園並無問題，若機捷服務水準足夠，搭乘機捷也是選項；對於黃仁勳等重要人士，或總統、副總統出國，也可以考慮以直升機接駁。

張善政說，直升機場占地不大，未來桃園機場與台北之間，甚至可以規畫定期或非定期直升機航線，像美國總統川普從白宮搭乘直升機轉乘空軍一號一樣，「不要用現況去想未來10年的事」，否則所有可能性都會被既有條件框住，失去長遠規畫的空間。

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