指「洋流」像去年大罷免 張善政：盼選民激情過後回歸理性

桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」、聯合報專訪，被問及日前在南桃園造勢時，批評沈伯洋帶起的「洋流」缺乏政見、只會搗亂，是否有意藉此向藍營支持者喊話。張善政表示，「洋流」讓他聯想到去年的大罷免，當時綠營造勢聲勢浩大，讓藍營感到焦慮，但最終投票結果顯示，多數選民在激情過後仍會回歸理性。他期待今年選民也能看清「洋流」的實質內容，不被一時的政治熱情影響判斷。

張善政表示，去年大罷免期間，綠營造勢活動相當熱烈，確實掀起一股熱潮，也讓不少面臨罷免的藍營立委感到焦慮。不過隨著投票結果出爐，證明絕大多數選民在政治激情過後，仍會回歸理性，依照自己的判斷做出選擇。

張善政說，如今「洋流」也出現類似現象，支持者展現高度熱情，讓他想起去年大罷免時，綠營不斷透過造勢活動凝聚支持者情緒，但最終結果大家都已看見，選民不妨回顧去年大罷免的發展，再仔細檢視如今「洋流」究竟提出哪些實質內容，而非只看造勢聲量與支持者的熱情。

張善政提到，他期待今年選舉能與去年大罷免一樣，選民在激情過後回歸理性，看清楚「洋流」的本質。無論哪個縣市，選民都應以地方發展及施政需求為考量，選擇對縣政、市政最有幫助的方向，而不是被一時的政治激情迷惑。

對於批評「洋流」是否可能招致不同立場支持者的攻擊？張善政表示，政治熱情高漲時，難免出現過度反應，甚至將攻擊當成宣洩情緒的管道，去年大罷免期間也曾出現類似情況。不過他相信選民的理智不會在短短一年內就被激情沖昏頭，仍期待大家能展現去年大罷免時的理性判斷。

張善政強調，桃園選民並非一定偏藍或偏綠，多數人更重視執政績效，因此現階段最重要的工作，就是讓市民看見過去幾年的施政成果，以及未來的發展方向。他相信多數市民最終仍會依照自身判斷投票，而非單純以政黨顏色決定支持對象。