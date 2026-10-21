可負擔住宅自治條例卡中央近5個月 張善政：拖太久恐有反效果

桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」、聯合報專訪，談到市府推動的可負擔住宅自治條例，今年5月送中央審查，至今仍未核定，內政部長劉世芳也提出三大疑慮。張善政表示，相關問題市府內部早已討論，也都有解決方案，呼籲中央跳脫法規枝節，從全國住宅政策角度思考，強調許多年輕人對可負擔住宅充滿期待，「卡太久反而會有反效果」。

張善政表示，可負擔住宅與社會住宅是實現居住正義的「兩個翅膀」。社宅租金遠低於市價，難以靠租金收入回收興建成本，蓋得越多，政府財政負擔越重，他認為這也是中央先前下修社宅興建目標的原因之一。

張善政說，社宅還面臨供不應求的問題，由於租金便宜、申請踴躍，即使持續興建，仍有不少民眾抽不到。社宅一般租期最長6年，符合特殊條件者可延長至12年，年輕人即使幸運抽中，也難免擔心租期屆滿後無處可住，缺乏長期安居的安全感。

張善政提到，可負擔住宅希望讓年輕人以約市價6折購屋，透過政府提供建商增額容積，增加興建戶數，再由建商將部分住宅無償回饋市府。市府取得住宅後，無須額外負擔興建成本，再以經濟學家精算、明顯低於市價的合理價格，出售給符合資格的民眾。

張善政指出，可負擔住宅出售所得，大部分將回頭挹注社宅，減輕政府財政負擔；目前住宅政策只有社宅一個翅膀，桃園提出可負擔住宅，就是希望補上另一個翅膀，不僅讓桃園年輕人受益，未來若能推廣至全國，更有機會協助中央解決社宅財務困境。

張善政表示，對於劉世芳提出的三大疑慮，市府內部都已充分討論，也有相應解答，並陸續向中央相關部會說明，希望有機會當面向劉世芳報告，這些疑慮「其實都不是問題」，透過溝通都能解決。

至於中央遲未核定是否與選舉有關？張善政說，希望不要是政治因素，呼籲內政部及中央長官不要拘泥於法規枝節，而應從全國住宅政策的宏觀角度看待。

張善政也針對產權疑慮說明，由於可負擔住宅以低於市價出售，必須限制轉售價格，避免民眾藉機炒作牟利。未來屋主若要出售，須依市府認定的合理價格交易；若急需資金卻找不到買方，市府也會提供買回機制，讓住宅可以正常買賣，避免衍生產權爭議。