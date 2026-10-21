談老人健保費補助 張善政：照顧好健康才是降低負擔根本

桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」、聯合報專訪，談到近日引發討論的老人健保費補助，他認為財政負擔固然需要考量，但降低健保支出的根本之道，是在民眾生病前就照顧好健康，減少醫療需求，呼籲藍綠兩黨不要只顧著「打算盤」，應從預防醫學著手，才能真正減輕健保財務壓力。

張善政表示，若65歲以上長輩不必繳健保費，負擔勢必轉移到年輕族群，但若政府只補助保費，卻忽略平時的健康管理，等到民眾生病後頻繁就醫，健保支出只會持續攀升。真正減輕負擔的方式，是讓民眾維持健康、減少醫療需求，而非只討論由誰負擔保費。

張善政舉例，市府4年前開始推動低劑量肺癌篩檢，原本自費一次約5000元，市府針對符合條件者提供免費檢查，及早發現病灶便可透過微創手術治療；若拖到病情惡化，不僅治療費用可能高達上百萬元，甚至危及生命。

張善政說，市府籌建市立醫院體系，也規畫結合基層診所，讓糖尿病、高血壓患者在住家附近就能管理血糖、血壓，減少後續醫療支出，隨著健保支出增加，政府終究可能需要投入更多經費補貼，如同1200通勤月票也仰賴政府補助，因此不能只看眼前收支，更應從源頭降低醫療需求。

對於民進黨桃園市長參選人黃世杰批評敬老愛心卡限制多，主張將敬老愛心卡提高至1200點。張善政表示，桃園長輩福利已有「兩個翅膀」，一是三節及重陽禮金，每節2500元，全年合計1萬元，直接匯入長輩帳戶，全市50多萬名長輩每年支出約55億元；另一是每月800點的敬老愛心卡，兩項福利合計平均每月超過1600元，福利水準為全國第一。

針對黃世杰主張，張善政質疑，對方未說明高達70多億元的預算「哪裡來」？敬老愛心卡並非單純發錢，而是鼓勵長輩外出活動，因此開放搭乘計程車、火車及使用國民運動中心等服務，透過運動訓練肌力。

談到龍潭科學園區三期進度，張善政表示，國發會已審查通過，目前等待行政院最後核定，但不影響推動。市府已取得國科會科學園區管理局授權，開始辦理土地徵收，並討論供水及汙水管線等配套。

張善政說，自己早年曾在竹科工作7年，深知科學園區開發需要中央與地方配合，因此市府已成立橫跨7、8個局處的專案小組，提前規畫住宅、學校及交通建設，讓產業進駐與生活機能同步到位。

至於市民仍常詬病「幽靈公車」問題，張善政指出，主因是大客車駕駛不足。市府除持續招募駕駛，也推動使用7、8人座車輛的「桃小巴」，一年多來已開闢120多條路線，目標明年底增加至200條，改善公車服務不足的問題。