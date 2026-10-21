薔琵颱風逼近…新北若23日停班課 市長、議員候選人號次抽籤改至27日

高雄市長選戰首場電視辯論將於30日登場，今天媒體問到是否閉關準備，國民黨參選人柯志恩回應，她對市政議題都相當熟悉，不會閉關但會跟團隊演練，展現最好實力，讓市民認同她的政見；被問是否有「祕密武器」，她說辯論就是把話講清楚，讓市民了解市政藍圖，誠實地讓大家知道，「我們準備好了」。

2026-10-21 20:13