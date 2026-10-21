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薔琵颱風逼近…新北若23日停班課 市長、議員候選人號次抽籤改至27日

中央社／ 新北21日電
新北市選舉委員會。聯合報系資料照
新北市選舉委員會。聯合報系資料照

新北市選舉委員會表示，23日上午將辦理市長、議員候選人姓名號次抽籤，因颱風薔琵逼近，若新北市當天停止上班，將改於27日舉行。如未宣布停止上班，23日當天抽籤照常舉行。

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新北市選委會指出，當天將在選委會3樓禮堂舉行抽籤，上午9時先辦理市長候選人抽籤。

市議員候選人分為2梯次，第1梯次上午9時30分辦理，第一組為第1選舉區、第2選舉區、第3選舉區、第13選舉區，第二組為第4選舉區、第6選舉區。

第2梯次上午10時30分抽籤，第一組為第5選舉區、第9選舉區、第12選舉區；第二組為第7選舉區、第8選舉區、第11選舉區。

新北市選委會提醒，除候選人或受託人外，市長候選人陪同人員以20人為限、議員候選人陪同者以2人為限，並嚴禁攜帶旗竿、擴音器、鑼鼓等物品進入會場。

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