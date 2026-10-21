審計部要查曠世智能 蘇巧慧：合法的事情不怕查

國民黨團舉民眾黨團之前指控行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純擔任「曠世智能」營運長期間，獲國發基金與台企銀投資4500萬元，審計長陳瑞敏今天回應會去查。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，相關部會都已經說明得非常清楚，「我妹妹不是這間公司的負責人」，所有應該要填寫的文件，也都照著政府的規定在走，所有的規定都照著做，合法的事情不怕查，會堅持正面陽光的態度繼續前進。

蘇巧慧說，也望對手不要每次她的民調一領先，就把這個舊案又拿出來炒作，選舉還是期待正面陽光。