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審計部要查曠世智能 蘇巧慧：合法的事情不怕查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。聯合報系資料照

國民黨團舉民眾黨團之前指控行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純擔任「曠世智能」營運長期間，獲國發基金與台企銀投資4500萬元，審計長陳瑞敏今天回應會去查。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，相關部會都已經說明得非常清楚，「我妹妹不是這間公司的負責人」，所有應該要填寫的文件，也都照著政府的規定在走，所有的規定都照著做，合法的事情不怕查，會堅持正面陽光的態度繼續前進。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，也望對手不要每次她的民調一領先，就把這個舊案又拿出來炒作，選舉還是期待正面陽光。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 審計部 蘇貞昌 陳瑞敏

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