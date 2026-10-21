命理師看面相稱親和力勝李四川？蘇巧慧：每個人的面相都是最好的

有命理專家分析藍綠參選人的面相，發現民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川各有優勢，但親和力蘇巧慧略勝一籌。蘇巧慧今天回應，每個人的面相是天生的「每個人的面相都是最好的面相」，最會看面相的應該就是她先生「因為他覺得我漂亮，我就嫁給他」。

蘇巧慧今天傍晚參加新北市工業會會員代表大會餐敘晚宴前受訪表示，城市漂亮比面相漂亮更重要，希望將來他們帶領的新北市，能夠把城市的美行銷到全世界，讓大家都知道新北市是這麼多元、有特色，就像今天參加新北市工業會活動，都可以看到新北工業會真正聚集了台灣最多的傳統產業和新興產業。

蘇巧慧說，大家來這裡就可以感受到，新北不只是觀光，連製造產業都是台灣最強，很希望未來新北的美麗、新北的美好，可以被大家認識，這就是她未來擔任新北市長的責任。

另針對李四川陣營發文說，支持他的攤商被蘇支持者攻擊。蘇巧慧說，任何陣營都會有情緒比較多的支持者，不過他們還是希望支持者能保持理性、克制的態度，從來不會希望有互相攻擊的狀況。自己就以身作則，從來不會在公開的場合或者是記者會，針對對手政策以外的事情攻擊「我從不這樣做」。

蘇巧慧說，還是希望整場的選戰大家聚焦在城市的政見和願景，大家討論這些對未來有意義的事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。