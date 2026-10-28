聯合報民調／北市選情拉鋸 看好度蔣48%沈35% 支持度蔣41%沈45%

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以4成5支持率微幅領先台北市長蔣萬安4成1，雙方差距在誤差範圍內；9成1的民進黨支持者支持沈，國民黨支持者8成6支持蔣，沈伯洋「政黨凝聚力高」成超車關鍵，反觀蔣萬安急需提升藍軍「光榮感」，要在最後一個月撬開「沉默螺旋」。

四年前投給蔣萬安的選民雖然有7成5仍會投給蔣，但有1成8轉向沈伯洋，反觀投給陳時中選民高達9成5會投給沈伯洋，顯示蔣萬安在最後一個月，必須先鞏固好藍營基本盤，否則「後院失火」，遑論爭取中立選民。

另外，投給黃珊珊選民有5成5挺沈、3成8擁蔣，民眾黨支持者7成5挺蔣，但有1成6流向沈，兩個數據顯示，黃珊珊支持者不見得是「鋼鐵小草」，且藍白合不算穩固，蔣萬安如何爭取白營青睞，仍有待努力。

沈伯洋雖然領先，但民調也顯示，綠營對沈伯洋的支持度已到了9成頂峰，最後一個月要突破綠營基本盤上限，必須設法突破更多中立選民。

台北市長藍綠單挑 國民黨過去三戰全勝

回顧2002年迄今、近6屆台北市長選舉，只要是藍綠對決，國民黨就有絕對優勢，2002年，國民黨超級政治明星馬英九爭取連任，拿下64.11%得票率擊敗民進黨李應元35.89%，馬得票率至今仍是台北市長選舉難以突破障礙。

2006年國民黨郝龍斌以53.81％擊敗民進黨謝長廷40.89%、2010年郝再以55.65%擊敗民進黨蘇貞昌43.81％，國民黨全輕騎過關。

變化發生在2014年，民進黨禮讓當時政治素人柯文哲參選，跨越藍綠的「柯P旋風」，以57.16%擊敗國民黨連勝文40.82%，柯拿下85萬票，雙方差距高達24萬餘票。

不過到了2018年，柯文哲與民進黨「分家」，民進黨派出姚文智、國民黨由丁守中參選，但最後出現「棄保效應」，姚僅拿下17.28%，柯以41.07%擊敗丁守中40.82%，雙方僅差距3567票。

2022年，北市長選舉三腳督選舉，國民黨蔣萬安以黨內少主之姿盼再現藍天，民進黨派出抗疫英雄衛福部前部長陳時中，以無黨籍參選的黃珊珊盼接下柯文哲棒次，最後蔣萬安以42.29%擊敗陳時中31.93%、黃珊珊25.14%。

歷經連兩屆三腳督選戰，今年底選戰，再度回歸藍綠對決，民進黨沈伯洋竄起「洋流」，能否突破民進黨歷年最高45.9%得票率備受矚目，蔣萬安連任之路更牽動藍營緊繃縣市戰局，「萬安旋風」與「洋流」對撞，讓首都之戰成了全國最矚目戰局。

蔣萬安持續固藍票 沈伯洋hold住激進粉絲

台北市長選舉倒數，進入最後關鍵肉搏戰，選前倒數一個月，台北市長蔣萬安陣營四大戰術，包括持續政績牌、固藍票、拚中間、防破圈；至於民進黨台北市長參選人沈伯洋，要讓「洋流」風潮延續，但也要避免激進支持者嚇跑中間選民。

蔣萬安競選團隊總幹事羅智強指出，四大任務包括穩軍心、破假象、安台北、拚未來，要在選戰最後關鍵一個月，讓蔣萬安的好政績，與對手沈伯洋做出對比，讓台北市民清楚知道「台北市需要什麼樣的市長。」最後階段蔣萬安主要訴求用這4年政績、願景，來說服選民，盡可能接受專訪。

蔣陣營表示，另外，也會與民眾黨合作訴求「能做事」、「立場一致」，要與對手沈伯洋做出對比；也會針對沈伯洋的人設持續拆解，包括民進黨造洋流人設，主打過去的沈伯洋，還有在立法院的立場，並非暖流。

沈伯洋競選辦公室總幹事吳思瑤表示，民調不論領先、落後，選戰節奏與步調不會改變，最後一個月「政策強化」將是主軸，很多政策其實在7、8月已提出，最近會再根據過去「市長你給我聽好」肥皂箱、大洋流計畫漂流瓶等市民意見，擴充及歸納，讓市政更聚焦市民需求。

吳思瑤強調，陸戰透過「點、線、面」方式，將北市公園、夜市、商圈都跑過一次，而「大洋流計畫」就是在這樣基礎上，針對每個行政區展開全面車掃，並結合各個行政區提出不同政見，仍會以沈伯洋談政見為主軸選舉強化選戰。

這次調查於10月20日至22日晚間及25日下午晚間進行，成功訪問1115位設籍台北市的成年民眾，另有264人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。調查採用台北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍台北市20歲以上選民之性別、年齡與行政區結構進行加權，調查經費來源為聯合報。