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何欣純東海演講談到母親哽咽 讚江啟臣優秀人才「留在立法院就好」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純回憶自己第一次當選議員，當時媽媽很高興，但隔年就因病去世，不禁語帶哽咽。記者陳敬丰／攝影
何欣純回憶自己第一次當選議員，當時媽媽很高興，但隔年就因病去世，不禁語帶哽咽。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天到東海大學演講，從家庭說到求學經歷，接續從政之路與市政願景，談及第一次當選原台中縣議員隔年母親過世，一度哽咽。何也對競爭對手、立法院副院長江啟臣表示，江是個好人才，應該繼續留在立法院拚國防外交，台中市交給自己就好。

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東海大學歷史系邀請藍綠台中市長參選人到校演講座談，主題是「從政之路與城市未來」，何欣純是今天下午，江啟臣則是10月30日中午。今天現場約有上百名東海大學學生，東海大學文學院長王政文等人也到場。

何欣純表示，她在台中出生長大，母親林淑滿是國民黨籍的台中縣議員，那個年代女性從政很委屈，自己從小看著媽媽的辛苦，就沒想過要走上政治之路；考上成功大學歷史系後，開始接觸正規教育以外的資訊，參加異議性社團，更多關心台灣社會，也被媽媽唸「都不認真讀書」。

何欣純回憶，成大畢業後出國攻讀婦女政策，1998年學成歸國，當時家中經濟狀況起起伏伏，媽媽身體狀況不好，自己又想發揮所學，成立台中縣第一個女性權益促進會，協助女性爭取應有的權益，然而因為是民間單位，常遭到無視，甚至協助家暴受害者報案時，警察卻說「妳是哪個單位的」「誰理妳」。

「看到這些不公平的對待，我覺得應該要進入體制內」，何欣純說，這是自己改變觀念走入政治的開始，當然也有受到媽媽影響；第一次參選縣議員以無黨籍身分，沒有選上，2002年第二次參選以民進黨身分當選，媽媽也很高興，但隔年就去世了。20多年過去，何回憶起這段過往，仍眼角泛淚、語帶哽咽。

何欣純指出，當上議員後戮力於婦女和社福政策，2012年因緣際會選立委，對上現在的國民黨主席鄭麗文，以8000多票險勝；20多年的民代經驗，從地方到中央、從一線執行到中央法規，她擴展了視野與能量，也更希望讓台中成為真正的國際城市。

何欣純強調，台中縣市合併16年，仍然有區域發展不均、行政效率低落等問題，很多原縣區的居民覺得「16年來沒有進步」；她提出「3個第一、1個大」，就是希望彌平區域發展落差和產業落差，發展海空雙港，讓台中以首都格局進擊。

何欣純演講結束後，和現場學生即時問答，談到台中捷運豐科軸線規畫、海線未來發展，以及台灣超巨蛋的營運等問題。主持人最後請她對競爭對手江啟臣說一句話，何笑著說，對手其實是個好人才，希望他繼續拚國防外交，「台中市交給我就好」。

東海大學朱姓學生表示，這次2場市長參選人的座談都有報名，主要是想聽聽看不同參選人的市政規畫，今天聽到何欣純提出的交通問題，包含台灣大道壅塞、捷運建置緩慢等等，都是平常親身體會的經歷，對於何的相關政見相當有感。

民進黨台中市長參選人何欣純（第一排中）受邀到東海大學演講，從求學經歷與從政之路談到市政願景。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（第一排中）受邀到東海大學演講，從求學經歷與從政之路談到市政願景。記者陳敬丰／攝影

何欣純表示，台中縣市合併16年，仍然有區域發展不均、行政效率低落等問題，她提出「3個第一、1個大」，讓台中以首都格局進擊。記者陳敬丰／攝影
何欣純表示，台中縣市合併16年，仍然有區域發展不均、行政效率低落等問題，她提出「3個第一、1個大」，讓台中以首都格局進擊。記者陳敬丰／攝影

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