國民黨團控持股公司與陸做生意 林國漳競辦：已蒐證將採取法律行動

國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長期擔任艾特先進半導體公司監察人，且該公司與中國大陸企業有貿易往來，質疑「賺紅錢」；林國漳競辦表示，是單純投資和專業協助，卻遭對手捕風捉影、惡意放大，已全面蒐證，將採取法律行動。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇、牛煦庭、林沛祥出席，指控艾特先進跟具有中國大陸央企背景的半導體公司有密切貿易往來，且多家代理商生根大陸市場，質疑有賺紅錢、涉及敏感技術疑慮，呼籲林國漳出面說清楚，若有應立刻退選。

林國漳競選辦公室回應，艾特先進僅為一般非上市櫃的中小企業，競辦已多次說明，林國漳當年純粹基於同窗情誼，受高中同學邀請提供法律專業協助與投資，任內幾乎未支領董監事酬勞。

林國漳競辦強調，是單純的投資和專業協助，卻在選舉期間遭對手捕風捉影、惡意放大。針對吳宗憲陣營與其立院同夥，無視多次澄清、反覆惡意連結的抹黑行徑，辦公室已將相關資訊全面蒐證留存，近期將採取法律行動，以正視聽。