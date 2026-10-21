賺紅錢爭議…國台辦批「百般狡辯」 沈伯洋：沒必要回應

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前遭爆料，其父親原本貿易公司遭制裁後名下另一家公司「VWAY」名義繼續從中國大陸進口商品轉售，沈批是陸方一貫抹黑，國台辦開記者會稱是罪證確鑿，沈還百般狡辯。沈今出席大稻埕「秋獲祭」活動表示，他最重要的罪名就是研究中國還有參選台北市長，國台辦講的話如果大家相信，「我們現在可以解散算了」沒必要回應。

而面對相聲兼喜劇演員黃逸豪因演出諷刺中共領導人習近平的內容，疑遭陸籍男子叫出資45萬元買凶製造「假車禍」蓄意撞傷，沈伯洋表示，跨境鎮壓這件事應嚴肅以對，自己2024年就曾遇到，去年開始時更升級，立法院應當時還有綠委提出被跨境鎮壓應譴責，可惜這案沒有通過，很多政治人物對這件事態度非常曖昧不明，他必須告訴大家這是沒有在分黨派的，被跨境鎮壓的人不管是什麼宗教、生意、職業講都應是要保護對象。

沈伯洋強調，他個人事小因為中國對他的威脅從以前到現在也沒有什麼太大改變，但相信這不是一般人能承受，聚焦在個案外，應要有完整法制應對這樣的跨境鎮壓。

面對國台辦透露藝人張凌赫申請要來台灣辦見面會卻遭拒，批評是政治操弄，沈伯洋說，陸委會有一定標準，只要陸委會有說明國人應可以得知以理由，尊重陸委會的判斷。