快訊

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

台東知本農路案司法攻防升溫！前縣長吳俊立500萬交保 檢方提抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安今表態任期做完…沈伯洋：那時沒有想清 沉澱後才想清楚

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）下午出席「大稻埕秋穫季」，針對蔣萬安今天表示一定會將接下來四年的任期做完，而且會比第一任更好。對此，沈伯洋受訪時表示，可能蔣萬安那時沒有想清楚，沉澱後才想清楚。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）下午出席「大稻埕秋穫季」，針對蔣萬安今天表示一定會將接下來四年的任期做完，而且會比第一任更好。對此，沈伯洋受訪時表示，可能蔣萬安那時沒有想清楚，沉澱後才想清楚。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席「大稻埕秋穫季」，並品嚐大稻埕美食，針對蔣萬安今天表示一定會將接下來四年的任期做完，而且會比第一任更好。對此，沈伯洋受訪時表示，可能蔣萬安那時沒有想清楚，沉澱後才想清楚。對於蔣萬安11月12日將請假跑選舉，具有立委身分的沈伯洋則強調自己仍會盡到立委職責並質詢、討論法案和審總預算，蔣萬安請假是個人選擇。

2026九合一選舉

沈伯洋下午在出席「大稻埕秋穫季」活動，受訪時表示，在第一時間被問時應該就會有明確的答案，可能蔣萬安那時沒有想清楚，沉澱後才想清楚，這是他個人的猜想，並強調大家都希望聽到比較明確的答案，若能跟大家說明當然是最好。

「大稻埕秋穫季」活動今年持續以在地產業文化與商圈共榮為核心，不管是從大稻埕出發，或與大稻埕結緣的各種領域夥伴，大家著秋之碩果一同回到這裡分享最精彩呈現努力後的光芒，包括：金曲時裝秀、台日文化交流、品牌創意美食、大稻埕職人導覽及公益捐血串聯店家消費活動，讓百年街區不只保留歷史記憶，展現大稻埕從傳統產業聚落走向跨域創新與國際交流的豐沛能量。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並品嚐大稻埕美食。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並品嚐大稻埕美食。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並推廣大稻埕美食及秋穫季活動。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並推廣大稻埕美食及秋穫季活動。記者曾學仁／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安承諾連任做完…被問是否辭立委比拚？沈伯洋：兩者沒關係

蔣萬安表態：一定做完接下來4年任期、且一定做更好

誰更說服市民未來20年台北樣子？蔣萬安：希望充滿活力、創新

沈伯洋推「市長我不想幹了」肥皂箱 蔣萬安競辦批：紅衛兵式政治批鬥？

相關新聞

影／談蔣萬安新民調 盧秀燕：有的有點離譜、料敵從嚴首都輸不得

台中市長盧秀燕昨天率團到日本沖繩，今天下午搭機返回台中機場受訪時，被問到台北市長蔣萬安最新民調比對手沈伯洋低，盧秀燕說，這期間有的民調當然有點離譜，她特別跟候選人和總部說，我們寧願戒慎恐懼，料敵從嚴，因為首都輸不得。

蔣萬安承諾連任做完…被問是否辭立委比拚？沈伯洋：兩者沒關係

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今天上午專案報告透露將於11月12日開始請假，也一改前兩天僅表態連任會「做好」態度，承諾下一任其會「做完」，2028支持國民黨最強總統候選人，藍營認為蔣是展現決心拚連任。而民進黨台北市長參選人沈伯洋被問到，會不會改變不辭立委說法，沈表示兩者沒有關係，「決心從出生到現在都沒有變過」。

北市民政局長陳永德發文請假 詹為元點「這原因」：能大展拳腳

年底選戰倒數，台北市民政局長陳永德昨晚在臉書發文指要請假，引起外界關注。國民黨台北市議員詹為元說，局長是重感情的人，希望幫蔣萬安輔選，不過陳身為民政局長，也身兼台北市選委會總幹事，要維持行政中立，所以身份會礙手礙腳，透過請辭或請假來維持行政中立。

台北市長辯論在即...沈伯洋密會三位總統級幕僚 搶攻中間票

民進黨台北市長參選人沈伯洋在全台掀起「洋流」，讓綠營士氣大振，月底將登場的電視辯論會被視為乘勝追擊、翻轉首都的關鍵一役。據了解，沈陣營昨日密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺，及行政院政務委員馬永成等黨內智囊閉門沙盤推演，形同端出「總統級」幕僚陣容，展現力拚翻轉台北的決心。

國民黨團控持股公司與陸做生意 林國漳競辦：已蒐證將採取法律行動

國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長期擔任艾特先進半導體公司監察人，且該公司與中國大陸企業有貿易往來，質疑「賺紅錢」；林國漳競辦表示，是單純投資和專業協助，卻遭對手捕風捉影、惡意放大，已全面蒐證，將採取法律行動。

賺紅錢爭議…國台辦批「百般狡辯」 沈伯洋：沒必要回應

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前遭爆料，其父親原本貿易公司遭制裁後名下另一家公司「VWAY」名義繼續從中國大陸進口商品轉售，沈批是陸方一貫抹黑，國台辦開記者會稱是罪證確鑿，沈還百般狡辯。沈今出席大稻埕「秋獲祭」活動表示，他最重要的罪名就是研究中國還有參選台北市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。