蔣萬安今表態任期做完…沈伯洋：那時沒有想清 沉澱後才想清楚

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席「大稻埕秋穫季」，並品嚐大稻埕美食，針對蔣萬安今天表示一定會將接下來四年的任期做完，而且會比第一任更好。對此，沈伯洋受訪時表示，可能蔣萬安那時沒有想清楚，沉澱後才想清楚。對於蔣萬安11月12日將請假跑選舉，具有立委身分的沈伯洋則強調自己仍會盡到立委職責並質詢、討論法案和審總預算，蔣萬安請假是個人選擇。

沈伯洋下午在出席「大稻埕秋穫季」活動，受訪時表示，在第一時間被問時應該就會有明確的答案，可能蔣萬安那時沒有想清楚，沉澱後才想清楚，這是他個人的猜想，並強調大家都希望聽到比較明確的答案，若能跟大家說明當然是最好。

「大稻埕秋穫季」活動今年持續以在地產業文化與商圈共榮為核心，不管是從大稻埕出發，或與大稻埕結緣的各種領域夥伴，大家著秋之碩果一同回到這裡分享最精彩呈現努力後的光芒，包括：金曲時裝秀、台日文化交流、品牌創意美食、大稻埕職人導覽及公益捐血串聯店家消費活動，讓百年街區不只保留歷史記憶，展現大稻埕從傳統產業聚落走向跨域創新與國際交流的豐沛能量。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「大稻埕秋穫季」，並品嚐大稻埕美食。記者曾學仁／攝影