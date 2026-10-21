快訊

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

台東知本農路案司法攻防升溫！前縣長吳俊立500萬交保 檢方提抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營指持股公司與大陸做生意 林國漳競辦：惡意連結抹黑

中央社／ 台北21日電
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。聯合報系資料照
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。聯合報系資料照

國民黨團書記長許宇甄今天表示，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳曾任艾特先進半導體監察人及原始股東，該公司與中國央企有密切往來，就是在跟中共半導體國家隊做生意，要求林國漳說明是否拿過沾染紅錢的股利、分紅，若有應負起政治責任，馬上退選。

2026九合一選舉

林國漳競選辦公室回應，日前已多次說明，艾特先進半導體僅是一般非上市櫃的中小企業；林國漳當年純粹基於情誼，受高中同學邀請，提供法律專業協助與投資，任內幾乎未支領董監事酬勞。這種單純的投資和專業協助，卻在選舉期間遭對手捕風捉影、惡意放大。

林國漳競選辦公室嚴正聲明，針對國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲陣營與吳宗憲的立院同夥，無視多次澄清、反覆惡意連結的抹黑行徑，競選辦公室已將相關資訊全面蒐證留存，近期將採取法律行動，以正視聽。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄、國民黨立委林沛祥、王鴻薇、牛煦庭等人，今天在立法院國民黨團再度召開記者會，質疑林國漳投資的艾特先進半導體，與中國央企往來密切，與中共的半導體國家隊做生意，要求林國漳應公開說明清楚。

許宇甄指出，林國漳過去曾擔任艾特先進半導體公司監察人，根據業界提供的資訊，艾特先進與中國大陸的江蘇長電科技股份有限公司有著密切的貿易往來，而長電科技的背後則是貨真價實的中國央企。

許宇甄表示，中國央企華潤集團在2024年入主長電科技，改組董事會，成為長電科技最大的股東及實際控制者，也就是說，長電科技就是正牌的中國央企，而林國漳先前投資的艾特先進，就是在跟中共半導體國家隊做生意，按照民進黨的標準，林國漳有沒有賺紅錢。

許宇甄指出，國民黨團嚴正要求林國漳應公開說明，身為艾特先進的原始股東與監察人，過去是否有拿過該公司沾染紅錢的股利、分紅，如果有拿，就請林國漳立刻負起政治責任，馬上宣布退選，呼籲林國漳不要閃躲。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 國民黨 許宇甄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

控林國漳持股公司與陸央企貿易 國民黨團質疑涉敏感技術賺紅錢

宜蘭吳宗憲秀治理藍圖 林國漳攻銀髮族

台東交鋒…藍白轟司法介選 綠稱辦案不能停

邀站上肥皂箱吐苦水 藍轟沈伯洋消費公教

相關新聞

影／談蔣萬安新民調 盧秀燕：有的有點離譜、料敵從嚴首都輸不得

台中市長盧秀燕昨天率團到日本沖繩，今天下午搭機返回台中機場受訪時，被問到台北市長蔣萬安最新民調比對手沈伯洋低，盧秀燕說，這期間有的民調當然有點離譜，她特別跟候選人和總部說，我們寧願戒慎恐懼，料敵從嚴，因為首都輸不得。

蔣萬安承諾連任做完…被問是否辭立委比拚？沈伯洋：兩者沒關係

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今天上午專案報告透露將於11月12日開始請假，也一改前兩天僅表態連任會「做好」態度，承諾下一任其會「做完」，2028支持國民黨最強總統候選人，藍營認為蔣是展現決心拚連任。而民進黨台北市長參選人沈伯洋被問到，會不會改變不辭立委說法，沈表示兩者沒有關係，「決心從出生到現在都沒有變過」。

北市民政局長陳永德發文請假 詹為元點「這原因」：能大展拳腳

年底選戰倒數，台北市民政局長陳永德昨晚在臉書發文指要請假，引起外界關注。國民黨台北市議員詹為元說，局長是重感情的人，希望幫蔣萬安輔選，不過陳身為民政局長，也身兼台北市選委會總幹事，要維持行政中立，所以身份會礙手礙腳，透過請辭或請假來維持行政中立。

台北市長辯論在即...沈伯洋密會三位總統級幕僚 搶攻中間票

民進黨台北市長參選人沈伯洋在全台掀起「洋流」，讓綠營士氣大振，月底將登場的電視辯論會被視為乘勝追擊、翻轉首都的關鍵一役。據了解，沈陣營昨日密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺，及行政院政務委員馬永成等黨內智囊閉門沙盤推演，形同端出「總統級」幕僚陣容，展現力拚翻轉台北的決心。

國民黨團控持股公司與陸做生意 林國漳競辦：已蒐證將採取法律行動

國民黨立法院黨團今天舉行「抗中保台，人民幣真香」記者會，質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳長期擔任艾特先進半導體公司監察人，且該公司與中國大陸企業有貿易往來，質疑「賺紅錢」；林國漳競辦表示，是單純投資和專業協助，卻遭對手捕風捉影、惡意放大，已全面蒐證，將採取法律行動。

賺紅錢爭議…國台辦批「百般狡辯」 沈伯洋：沒必要回應

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前遭爆料，其父親原本貿易公司遭制裁後名下另一家公司「VWAY」名義繼續從中國大陸進口商品轉售，沈批是陸方一貫抹黑，國台辦開記者會稱是罪證確鑿，沈還百般狡辯。沈今出席大稻埕「秋獲祭」活動表示，他最重要的罪名就是研究中國還有參選台北市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。