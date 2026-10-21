藍營指持股公司與大陸做生意 林國漳競辦：惡意連結抹黑

國民黨團書記長許宇甄今天表示，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳曾任艾特先進半導體監察人及原始股東，該公司與中國央企有密切往來，就是在跟中共半導體國家隊做生意，要求林國漳說明是否拿過沾染紅錢的股利、分紅，若有應負起政治責任，馬上退選。

林國漳競選辦公室回應，日前已多次說明，艾特先進半導體僅是一般非上市櫃的中小企業；林國漳當年純粹基於情誼，受高中同學邀請，提供法律專業協助與投資，任內幾乎未支領董監事酬勞。這種單純的投資和專業協助，卻在選舉期間遭對手捕風捉影、惡意放大。

林國漳競選辦公室嚴正聲明，針對國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲陣營與吳宗憲的立院同夥，無視多次澄清、反覆惡意連結的抹黑行徑，競選辦公室已將相關資訊全面蒐證留存，近期將採取法律行動，以正視聽。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄、國民黨立委林沛祥、王鴻薇、牛煦庭等人，今天在立法院國民黨團再度召開記者會，質疑林國漳投資的艾特先進半導體，與中國央企往來密切，與中共的半導體國家隊做生意，要求林國漳應公開說明清楚。

許宇甄指出，林國漳過去曾擔任艾特先進半導體公司監察人，根據業界提供的資訊，艾特先進與中國大陸的江蘇長電科技股份有限公司有著密切的貿易往來，而長電科技的背後則是貨真價實的中國央企。

許宇甄表示，中國央企華潤集團在2024年入主長電科技，改組董事會，成為長電科技最大的股東及實際控制者，也就是說，長電科技就是正牌的中國央企，而林國漳先前投資的艾特先進，就是在跟中共半導體國家隊做生意，按照民進黨的標準，林國漳有沒有賺紅錢。

許宇甄指出，國民黨團嚴正要求林國漳應公開說明，身為艾特先進的原始股東與監察人，過去是否有拿過該公司沾染紅錢的股利、分紅，如果有拿，就請林國漳立刻負起政治責任，馬上宣布退選，呼籲林國漳不要閃躲。