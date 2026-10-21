民調領先17個百分點…柯文哲驚呼選舉包裝太多 沈伯洋回應了

選戰進入倒數階段，信民協會昨天公布民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋領先現任市長蔣萬安17個百分點，首度反超引發熱議。民眾黨主席柯文哲被問到直言，這場選舉包裝太多若拿沈一年前言行對照「會很驚訝這是同一個人嗎？」沈伯洋則回應，他都沒變但花很多時間聆聽市民聲音，如果這也算包裝，「那包裝多一點也好。」

沈伯洋說，如果直接按照民調數字投票率會逼近九成比較不可能發生，還是要考量投票率跟投票意願，昨天戴立安在也有提到這一點，五五波大家都是戒慎恐懼，沒有任何人會放鬆的。面對柯文哲稱他人設轉變太大，沈認為，他一直都是同一個人只是參選後，花非常多時間在聆聽市民聲音，如果這也算包裝，「那包裝多一點也好。」

不過「洋流」興起有學者就認為這是認知作戰一種，沈伯洋反駁，認知作戰是國跟國間的戰爭，最主要他是在研究中國大陸手法，這次選舉他沒有在建立一堆內容農場或散播特定的陰謀論，用這樣的方式企圖想貼標籤很困難不會成功，「我認知作戰的書都不知道出幾年了，越來越多人對於這些到底手法已了然於胸」。

而藍委羅智強指控，日前租了一台金剛車打文宣廣告，卻被沈支持者攔車，沈伯洋說，羅開的這個造謠車輛不只造成大家困擾，還造成很多第一線人員的憤怒，但交通安全非常重要，如果今天有任何的攔阻一定要以安全第一。至於羅造謠或做其他的事，自然由自己跟他的論證來處理。