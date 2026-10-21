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公車從業勞工後援會成立 李四川：提升薪資環境吸引新血加入

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川新北市公車從業勞工後援會今成立，現場多家公車業者及大批駕駛員齊聚相挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新北市公車從業勞工後援會今成立，現場多家公車業者及大批駕駛員齊聚相挺。記者林媛玲／攝影

戰倒數計時，國民黨新北市長參選人李四川新北市公車從業勞工後援會今日成立，現場多家公車業者及大批駕駛員齊聚相挺。業者代表指出，李四川過去曾任台北及新北副市長，對基層公車駕駛員的辛勞與痛苦有深刻理解，大家全力支持李四川當選新北市長。

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新北市公車從業勞工後援會理事長高令國今在致詞時直言，業界正面臨嚴重的人力斷層，主要在勞動條件、薪資、休息與放假等未能合理化，導致年輕人不願意投入該行業。他更提及駕駛沒有受到相對尊重，今天只要出現車禍，就會認定是公車出問題，他期待川伯選上市長，替公車駕駛員解決現行面臨的窘狀與痛苦。

李四川致詞時表示，自己公職生涯歷經雙北與中央，從事公務近41年，深刻體會基層勞工的辛苦。他強調市民日常通勤、學生上下學都仰賴駕駛員默默付出，若駕駛只要罷工一天，城市就要停擺，駕駛是穩定城市運作不可或缺的最大力量，辛勞與服務精神應當受到社會尊重與合理的獎勵。

李四川承諾，若未來順利當選，將正視並解決駕駛長面臨的各項實質困境，首要任務便是面對駕駛荒，除研擬提升薪資外，更要全面改善內外勤從業人員的工作環境，吸引更多年輕新血加入，絕對會當所有公車從業人員的最強後盾。

今日後援會現場除展現公車業者界大集結，另國民黨北市立委王鴻薇及新北立委洪孟楷及多位市議員林國春、劉美芳及參選人周韋翰等人也到場力挺。

王鴻薇助講時表示，現在有人在提蔣萬安無能及問A答B，這完全是抹黑，在蔣萬安市長及李四川副市長所領導的台北市，是全台灣第一個也是唯一一個領到新加坡李光耀世界城市獎特別獎，這是過去絕無僅有，是空前也是絕後，這個市政殊榮是由蔣萬安及李四川共同努力共同創造。

王鴻薇說，這樣的好市長，不管是蔣萬安或李四川，都值得我們去支持及認同，而對手就是空降，對手的資源非常多，但我們相信選民眼睛是雪亮的，她要再一次拜託大家支持李四川，把李四川送進新北市政府。

國民黨新北市長參選人李四川新北市公車從業勞工後援會今成立，現場多家公車業者及大批駕駛員齊聚相挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新北市公車從業勞工後援會今成立，現場多家公車業者及大批駕駛員齊聚相挺。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川新北市公車從業勞工後援會今成立，現場多家公車業者及大批駕駛員齊聚相挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川新北市公車從業勞工後援會今成立，現場多家公車業者及大批駕駛員齊聚相挺。記者林媛玲／攝影

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