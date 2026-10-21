蔣萬安承諾連任做完…被問是否辭立委比拚？沈伯洋：兩者沒關係

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今天上午專案報告透露將於11月12日開始請假，也一改前兩天僅表態連任會「做好」態度，承諾下一任其會「做完」，2028支持國民黨最強總統候選人，藍營認為蔣是展現決心拚連任。而民進黨台北市長參選人沈伯洋被問到，會不會改變不辭立委說法，沈表示兩者沒有關係，「決心從出生到現在都沒有變過」。

沈伯洋說，這問題第一時間被問就會有一個很明確的答案，他猜想，蔣萬安可能還沒有想清楚，沉澱了幾天後就已經想清楚了，但大家都希望聽到一些比較明確答案，如果有機會的他來跟大家說明當然是最好，他的生涯規劃自己也很難去干預。

不過有藍營認為，蔣萬安今表態相比沈伯洋早已強調不會辭立委，更展現決心，沈伯洋則直言，他的決心從出生到現在都沒有變過，至於蔣怎麼展現他的決心，跟自己怎麼展現決心完全沒有關係。

不過今天上午立法院程序委員會沈伯洋未到，遭藍委翁曉玲批評，還是要遵守本分提案質詢，沈伯洋反嗆批評應該要本於事實，早上他人就在立法院。而面對接下來規劃沈表示，接下來就就要審預算，還是覺得以國家為重，整個國家今年的預算是今年才審完非常不合理，如果能盡快開始審那他一定是參與審查與會議，盡量還是平衡，立法院該做的事情還是要做。