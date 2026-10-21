洋流26日湧入基隆港！童子瑋號召「童班同學」集合 展現港都鄉親熱情

基隆市長參選人童子瑋今天說，「洋流」即將湧入基隆港，號召「童班同學」集合，10月26日他將跟台北市長參選人沈伯洋，在基隆海洋廣場一起談談大台北地區市政治理，一起把對城市未來的構想說給大家聽。

童子瑋陣營指出，童子瑋18日出席「台北沈伯洋扶輪之友後援會成立大會」，與沈伯洋談論交通及區域合作願景。沈是基隆女婿，提及當年追老婆時，深受基隆交通不便之苦，表示未來應發揮首都的責任，與基隆、新北市合作，改善通勤交通，讓北北基真正成為便利的共同生活圈。

童子瑋今在社群平台貼文表示，基隆、台北關係密不可分，從市民通勤、產業發展到觀光交流，許多事情都需要兩座城市共同合作，才能把大家的生活照顧得更好。

童預告26日下午5時30分將與沈伯洋，在基隆海洋廣場「港口開講」，兩人交流彼此的施政規劃，一起把對城市未來的構想說給大家聽。接著搭車在市區掃街，沿路和鄉親打招呼，最後前往慶安宮參拜媽祖祈求平安，保佑選情順利。

童子瑋說，洋流童行、北基雙贏，26日歡迎最溫暖的洋流入港，他要邀請所有童班同學、小水滴，當天一起出門，讓沈伯洋感受一下港都鄉親的熱情。大家可以在車掃路線沿線選擇安全的位置，揮揮手、喊聲加油，沿線也會有駐點發放手搖旗和飄帶，歡迎大家就近領取。記得不跟車、不放鞭炮，一起維護現場安全。