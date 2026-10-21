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18個長照協會跨縣市挺劉建國 喊話送他進雲林縣府

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國（左）今天成立全國長照產業後援會。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國（左）今天成立全國長照產業後援會。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天成立全國長照產業後援會，全台18個長照產業協會肯定劉建國過去在國會為長照機構爭取權益、推動法規修正，表態支持。劉建國表示，若當選，將串聯醫療、居家服務、長照及到宅醫療等資源，把雲林打造成全國長照模範縣。

2026九合一選舉

後援會由台灣長期照顧發展協會理事長鄭清雲、老人福利機構福利協會理事長林亮暉、護理之家協會理事長謝長佑，以及台灣長期照顧發展協會全國聯合會秘書長余志松等人共同號召成立，現場致贈包子、粽子，祝福劉建國順利當選。

余志松指出，劉建國曾推動「老人福利法」修法、簡化長照機構評鑑等，認為相關經驗有助於雲林長照政策發展。鄭清雲表示，劉建國長期關注長照產業，對相關團體的發展提供支持；謝長佑則指出，劉建國若能把這些經驗帶進地方治理，可望進一步完善雲林長照服務。

劉建國表示，長照團體願意跨越縣市到雲林支持，讓他深受感動。台灣早年長照預算有限，部分機構甚至必須先行墊付經費，他與長照團體持續向主管機關反映問題，並參與相關法規推動及修正，希望協助產業突破制度限制。

劉建國說，雲林未來可進一步整合在地醫療、居家服務、長期照顧及到宅醫療等專業資源，並借鏡國際經驗，建立更完整的照顧網絡，讓雲林成為全國長照發展的示範縣市，再將在地經驗分享給世界，讓高齡醫療與長期照顧成為雲林未來的重要發展方向。

民進黨雲林縣長參選人劉建國（左四）今天成立全國長照產業後援會。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國（左四）今天成立全國長照產業後援會。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天成立全國長照產業後援會。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國今天成立全國長照產業後援會。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國（前排右五）今天成立全國長照產業後援會。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國（前排右五）今天成立全國長照產業後援會。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉 雲林縣選舉 劉建國 長照

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