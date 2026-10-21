檢警調查察賄選標準不一？法務部長鄭銘謙說話了

年底「九合一」大選39天後投票，針對檢警調如何查賄，多數參選人仍認標準不一，如何辦活動無所適從？法務部長鄭銘謙今向立法院司委會專題報告時說，查賄不設單一金額門檻，是以法律構成要件、對價關係及具體證據綜合判斷，避免僵化標準造成執法漏洞，法務部會持續以一致標準嚴查賄選。

鄭銘謙表示，法務部今年4月頒布「115年地方公職人員選舉查察工作綱領」，以「公平選舉、守護民主」為核心，四大查察重點是嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻斷境外勢力介選。

他表示，檢察官賄秉持「有聞必查、有據必辦」的原則，對所有政黨、候選人及相關人員採取一致的法律標準及證據要求，兼顧程序正義與人權保障。

鄭銘謙說，依公職人員選舉罷免法第99條第1項規定，投票行賄罪的核心在於行求、期約或交付賄賂及其他不正利益，並與投票權行使形成對價關係；依最高法院判決，應綜合考量行賄意圖、給付對象、時間、方法、價額、數量及其他客觀情狀，判斷是否足以影響或動搖選民投票意向。

鄭說，查賄不能單憑金額高低、物品價值或活動名稱直接認定是否構成賄選，即使以餽贈、走路工、造勢報酬等名義給付仍可能涉及賄選。

他表示，法律未設定賄選金額的最低門檻，仍須依犯罪構成要件及具體證據判斷，如今賄選手法多元，除現金、物品外，還可能涉及餐飲招待、旅遊、工作安排或免除債務等難以固定金額量化的利益，如果設定固定金額門檻，可能遭不法人士利用分批、分次或以化整為零的方式以規避查緝。

鄭強調，財物價額是判斷是否行收賄的因素之一，但不是唯一標準，有無以利益交換選票的對價關係才是認定關鍵。

鄭銘謙說，最高檢察署於2022年10月21日修正「妨害選舉刑事案件例舉」，內容包括28項「原則上」構成妨害選舉相關罪嫌的行為態樣以及6項「原則上不構成」賄選犯罪的行為態樣，包含線上遊戲點數、第三方支付、手機行動支付、虛擬通貨、搓圓仔湯、虛偽設籍、不實訊息及境外勢力介選等情形，不過，例舉僅供實務及社會大眾參考，個案仍須由檢察官及法官依具體事實與證據判斷。