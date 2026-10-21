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影／選戰倒數…賴瑞隆選情穩了？ 陳其邁：倒吃甘蔗、漸入佳境

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天受訪稱，賴瑞隆選情「倒吃甘蔗、漸入佳境」，還算穩定。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天受訪稱，賴瑞隆選情「倒吃甘蔗、漸入佳境」，還算穩定。記者郭韋綺／攝影

市長選戰倒數，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨對手柯志恩選情膠著，近期雙方拚陸戰、搶基層選票，對此，市長陳其邁今天受訪稱，賴瑞隆選情「倒吃甘蔗、漸入佳境」，還算穩定，但仍不能掉以輕心，但他認為直接面對選民是最好的競選行程。

2026九合一選舉

九合一選舉剩不到40天，賴瑞隆與柯志恩民調拉鋸，綠營能否延續高雄執政優勢，備受關注，陳其邁輔選角色也成為焦點，外界關注他何時全面投入選戰，協助賴瑞隆拉抬聲勢。

陳其邁表示，他最重要的事情還是顧好市政工作，確保市政順利運作，這是首要任務，不過，隨著選舉接近，身為民進黨員，假日仍會投入輔選，了解各選區議員候選人的選情，針對需要加強的地方提供協助。

談到「大母雞」賴瑞隆，陳其邁認為，選情還算穩定，而且「倒吃甘蔗、漸入佳境」，但希望賴瑞隆繼續努力，直接面對選民是最好的競選行程，勤跑基層爭取更多市民認同；他也不忘開玩笑，要賴瑞隆「瘦一點」，笑說賴身材跟自己仍有差。

陳其邁強調，希望賴瑞隆發揮「母雞帶小雞」加乘效果，自己在旁邊敲敲邊鼓，扮演配角；他表示，未來他會全力幫小雞輔選，過去他參選時，都是議員及基層同志幫忙抬轎，現在角色互換輪到他們坐轎，就做好轎伕工作，全力協助黨籍參選人爭取勝選。

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 陳其邁

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