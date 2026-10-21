黃國昌嗆綠營縣市長參選人搶拉長輩票 健保補助卻集體神隱噤聲

立法院會上周三讀通過「老人福利法」修正案，民眾黨主席黃國昌今天表示，政府不思如何落實長輩福利，反而不斷製造恐慌恐嚇長輩，民進黨地方首長參選人平常搶著向長輩握手拜票，面對攸關長輩福利的法案卻集體神隱噤聲，究竟是否支持中央統一補助長輩健保費？

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，黃國昌在會中表示，立法院三讀修正老人福利法，民進黨政府不思如何落實長輩福利，反而從「世代不正義」、「健保破產」一路造謠到「13萬弱勢長輩醫療補助將被取消」，甚至連假牙、人工水晶體及心臟血管支架補助都拿來製造恐慌、恐嚇長輩。

黃國昌說明，立法院修法解決長者健保費補助不平等的問題，否則同樣都是65歲以上長輩，因為設籍縣市財政狀況不同而有差別待遇，如今由中央政府統一編列預算，補助符合排富條件的長者健保費，不只減輕長輩負擔，更包括許多上有老、下有小的三明治世代家庭。

黃國昌表示，本次修法由中央編列預算替長者繳健保費，健保收入一塊都不會少，更沒有刪減任何醫療給付或醫護人員待遇。如果行政院認為財政規畫需要調整，就該提出具體數據與預算方案，而不是把政府應負擔的社會福利支出，混淆成全民健保財務危機、恐嚇人民。

黃國昌說，眼見一波波的造謠都被打臉，綠營轉而開始宣稱「近13萬名弱勢長輩醫療補助被刪除」，根本就是又蠢又壞。我國弱勢醫療保障從來不只有「老人福利法」單一法源，包括母法「社會救助法」都授權各縣市政府在財政許可狀況下，可提供健保外的自費與部分負擔補助。

黃國昌還說，各縣市政府本於地方自治的權責，本來就可以依照自訂的辦法提供各種補助，民進黨拿來恐嚇長輩的假牙、白內障人工水晶體及心臟血管支架補助，還有台北市中低收入老人假牙補助都不受修法影響，「民進黨刻意造謠弱勢長輩沒了救命錢，既粗糙又低級。」

黃國昌指出，光是今年前三季，全國稅收比去年同期增加7004億元，明年度總預算高達3.9兆元，撥補台電、投資阿拉斯加天然氣動輒數百億、上千億元，「一年編列400億元照顧長輩，民進黨突然喊出財政危機」，難道錢花在政府想要的地方就有預算，花在人民身上就會財政破產？

黃國昌表示，許多民進黨立委帶職參選地方首長，平常搶著向長輩握手拜票，面對攸關長輩福利的法案卻集體神隱噤聲，也請民眾黨各地參選人追問「究竟是否支持中央統一補助長輩健保費？這是Yes or no的問題！」