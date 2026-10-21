李四川連2日深入三重市場 鄉親嗨喊「一定要當選！」

國民黨新北市長參選人李四川連續2天至三重的市場掃街，繼昨晚到文化北路夜市，今天一早再到力行市場拜票，懇請攤商、採買民眾支持，不少人熱情合照，攤商也接連送上菜頭、蒜苗、橘子，氣氛相當熱絡。

李四川今天由無黨籍市議員李翁月娥、國民黨籍王威元、黃桂蘭、議員參選人蔡政呈、民眾黨陳彥廷陪同，沿途與攤商及鄉親握手問候，黑毛豬攤老闆一看到他，立刻放下手邊工作跑出來合照，丸子攤老闆娘更雀躍高舉雙手，大聲高呼「高票當選」，也有老闆拿出月曆請李四川簽名。

李四川表示，市政建設必須放眼長遠，未來擔任市長後，將興建連結三重忠孝碼頭至台北大稻埕的跨河景觀橋，專供行人與自行車通行，為三重居民打造兼具日常通行與休閒運動的生活廊道，未來更可結合雙北河岸煙火等大型觀光節慶活動，帶動三重地方觀光與商業繁榮，允諾全力以赴拚建設、帶給新北更好的未來。

國民黨新北市長參選人李四川連續2天至三重的市場掃街，繼昨晚到文化北路夜市，今天一早再到力行市場拜票，懇請攤商、採買民眾支持，不少人熱情合照，攤商也接連送上菜頭、蒜苗、橘子，氣氛相當熱絡。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川連續2天至三重的市場掃街，繼昨晚到文化北路夜市，今天一早再到力行市場拜票，懇請攤商、採買民眾支持，不少人熱情合照，攤商也接連送上菜頭、蒜苗、橘子，氣氛相當熱絡。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川連續2天至三重的市場掃街，繼昨晚到文化北路夜市，今天一早再到力行市場拜票，懇請攤商、採買民眾支持，不少人熱情合照，攤商也接連送上菜頭、蒜苗、橘子，氣氛相當熱絡。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川連續2天至三重的市場掃街，繼昨晚到文化北路夜市，今天一早再到力行市場拜票，懇請攤商、採買民眾支持，不少人熱情合照，攤商也接連送上菜頭、蒜苗、橘子，氣氛相當熱絡。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川連續2天至三重的市場掃街，繼昨晚到文化北路夜市，今天一早再到力行市場拜票，懇請攤商、採買民眾支持，不少人熱情合照，攤商也接連送上菜頭、蒜苗、橘子，氣氛相當熱絡。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川連續2天至三重的市場掃街，繼昨晚到文化北路夜市，今天一早再到力行市場拜票，懇請攤商、採買民眾支持，不少人熱情合照，攤商也接連送上菜頭、蒜苗、橘子，氣氛相當熱絡。記者林昭彰／攝影