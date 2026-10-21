北市民政局長陳永德發文請假 詹為元點「這原因」：能大展拳腳

年底選戰倒數，台北市民政局長陳永德昨晚在臉書發文指要請假，引起外界關注。國民黨台北市議員詹為元說，局長是重感情的人，希望幫蔣萬安輔選，不過陳身為民政局長，也身兼台北市選委會總幹事，要維持行政中立，所以身份會礙手礙腳，透過請辭或請假來維持行政中立。

陳永德昨晚在臉書寫到，「局爸回家了，也請假了」引發外界揣測。陳今早出席議會備詢時表示，文中沒有直接講蔣萬安，是說「安萬民」，這是輔選最高境界，他堅定支持蔣萬安市長。

詹為元表示，陳永德局長是非常重感情的人，所以當然希望好好幫蔣萬安來輔選，不過，陳永德身為民政局長外，也身兼選委會總幹事，要維持完全行政中立。所以不管是對於蔣萬安選情、幫忙黨內議員好朋友，但因為身份關係會礙手礙腳，所以透過不管是請辭或請假，才能完整大展拳腳來幫忙選舉。

他說，有心人士不用見縫插針，畢竟陳永德過去擔任議員近30年，都是跟著國民黨出生入死，這時候特別挑撥國民黨、蔣萬安的關係，司馬昭之心路人皆知，陳永德就是重感情支持蔣萬安、幫忙輔選的人，相關討論就到此為止。