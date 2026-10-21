謝國樑指童子瑋政見是天文數字 童陣營列舉謝政見政策反譏

基隆市長謝國樑今天表示，競選對手、議長童子瑋沒有「持家」，提出非常多政見，什麼族群都給你（錢），加起來是天文數字，正常的市府無法負擔。他不是說「看到童子瑋好像看到錢」，但市民會判斷，誰會是比較好的市長。

對於謝國樑拋出「天文數字」的說法，童子瑋進步基隆辦公室回應，市民想到天文數字，應該只會想到沒發完的電動機車、跳票的染疫慰問金、暴漲的鴨子船、沒人搭的雙層巴士，不知道謝市長提出這些政見的時候，有什麼判斷？

網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹，10月7日訪問童子瑋。過約半個月，謝國樑也上相同節目受訪。黃說，童子瑋稱敬老金加碼是他先提的，是謝抄他或跟進他的政見。每次選舉大概都會出現這種火花，詢問謝國樑的看法。

謝國樑表示，童不止提敬老金加碼，童提了非常多樣政見，加起來是天文數字，不是一個正常的市政府能夠負擔。

在童子瑋提出的各項政見中，謝國樑說，他挑了比較有意義，比較值得做，應該要做的長者關懷（敬老金加碼），並且再加碼，然後做到了，這就是他的政績，他做到了。童如果說是他提出，今年他也做不到，「明年他進來了」，要編追加預算才做得到，「我們現在就做到了，事實上就做到了」。

謝國樑強調，「我們」還是一個務實、努力，一直在做事的市政府，兼具建設跟社會福利。童子瑋現在沒有「持家」，每一樣都來，「什麼族群都給你」，但他要考慮實質施政情況。

謝國樑認為，他和童子瑋的差別，選民是了解的。他當然不是說「到的童子瑋好像看到錢」，但是他覺得市民還是會做一些判斷，誰會是一個比較好的市長。