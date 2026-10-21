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影／談蔣萬安新民調 盧秀燕：有的有點離譜、料敵從嚴首都輸不得

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨天率團到日本沖繩，今天下午搭機返回台中機場。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天率團到日本沖繩，今天下午搭機返回台中機場。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕昨天率團到日本沖繩，今天下午搭機返回台中機場受訪時，被問到台北市長蔣萬安最新民調比對手沈伯洋低，盧秀燕說，這期間有的民調當然有點離譜，她特別跟候選人和總部說，我們寧願戒慎恐懼，料敵從嚴，因為首都輸不得。

2026九合一選舉

盧秀燕昨天在飛機上陪66對新人搭乘「幸福專機」參與空中聯合婚禮，並拜會沖繩縣政府，與副知事宮城嗣吉就觀光旅遊、智慧城市、體育及青少年教育等議題交換意見。今天下午搭機返回台中機場。

被問到蔣萬安最新民調和她接任蔣萬安競總主委的選戰策略，盧秀燕表示，蔣萬安市長之前把太多的時間花在市政工作上，我們也鼓勵他繼續這樣子做，究竟他是現任的市長，而且他要到十一月中左右才會開始請假，因此這段時間總部的工作，就是要分擔他選務的行程跟選務的工作，因為他分身乏術，他最重要的工作還是要把台北市政做好。

盧秀燕表示，總部現在這個建立起來以後，所有的選務幹部都會分擔他的工作，蔣萬安之前已經錯失了一點時間，我們會加快腳步，一天當兩天用，甚至一天當三天用。今天的五大總幹事群，今天就開始進行掃街，替代他來進行掃街。未來利用假日也會安排，可能各處的輔選幹部跟工作幹部呢，要把選務工作給建立起來，讓他可以專心市政。她想市政還是市民要支持他最重要的原因跟理由。

盧秀燕被問到自己身兼多職是否分身乏術，她說現在自己每一項都在倒數計時，譬如說她的市長卸任剩兩個多月，距離今年年底的大選幫他們操兵符，也只剩一個多月，在這種情況下，時間確是的確是不夠用。但她寧願位辛苦一點沒有關係，只要每一項都能達到設定的目標就OK。在市政工作上剩兩個多月，進入倒數階段，到最後一分鐘一秒鐘，她一定全力以赴。

​輔選方面她也是 全力以赴，因為只剩一個多月，也是進入倒數計時，她希望爭取勝選。希望每一個工作都做到盡善盡美，希望每一個工作都能夠成功，的確是非常非常辛苦，她常睡眠不足，但是只要能夠成功，她覺得都是值得的。

台中市長盧秀燕昨天率團到日本沖繩，今天下午搭機返回台中機場。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨天率團到日本沖繩，今天下午搭機返回台中機場。記者游振昇／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 盧秀燕 民調 蔣萬安 沈伯洋

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