快訊

趙薇消失5年突現身！昔陷「封殺、限制出境」風波　零修圖曝光近況

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

竊客人信用卡！米其林餐廳員工「同張卡掉包」 盜刷12萬買香奈兒包判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

4天3度赴竹市 鄭麗文喊「藍白合全壘打」力挺高虹安連任

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨今天下午於新竹市召開行動中常會，新竹市作為全國藍白合示範區，黨主席鄭麗文四天內三度到竹市。記者王駿杰／攝影
國民黨今天下午於新竹市召開行動中常會，新竹市作為全國藍白合示範區，黨主席鄭麗文四天內三度到竹市。記者王駿杰／攝影

年底大選將至，國民黨今天下午於新竹市召開行動中常會，新竹市作為全國藍白合示範區，黨主席鄭麗文四天內三度到竹市；會中，包括包括鄭麗文、新竹市議會議長許修睿都再三強調藍白合作的重要性，呼籲藍營支者要支持欲連任的市長高虹安及黨提名的市議員參選人。

2026九合一選舉

鄭麗文說，這次新竹市長提名，黨中央一開始就清楚立下現任優先的原則，希望現任市長不論藍白，只要執政成績受到肯定，本身符合連任資格，藍營就全力支持，因此不進行任何內部初選、協調。

鄭麗文說，她要感謝議長許修睿，四年前積極協調各方勢力並面對複雜考驗，最後穩定軍心讓高虹安勝選。並在過去四年跟高虹安之間的磨合、溝通，到最後完全、百分之百的默契，成為一個團隊，中間辛苦不為外人知，這沒有很大的格局是做不到的。

鄭麗文指出，過去這四年，民進黨真的翻臉，不甘心新竹市被拿走，無所不用其極，鋪天蓋地動用國家機器、媒體、資源、網軍、司法進行凌遲、打壓、迫害，甚至於發動大罷免。國民黨如今身處於如此高壓惡劣的環境中，團結都不一定會贏，更何況不團結。因此，大家絕對不能分彼此，要放下黨派門戶之見，也不要小心眼、勾心鬥角、斤斤計較。這場選舉不僅高虹安要連任，所有國民黨的團隊，包括被提名的議員、里長也都要全壘打。

許修睿指出，新竹市作為藍白合示範區，當然大家要全力不保留、不藏私支持高虹安連任，也感謝具資格參選市長的立委鄭正鈐願意顧大局禮讓高虹安。這次包含報備、徵召的藍營議員參選人共有18人，希望所有黨內同志支持，讓大家都能高票當選。

2026九合一選舉 新竹市選舉 高虹安 鄭麗文 藍白合

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

鄭麗文南下挺張啓楷 黃敏惠喊王美惠留中央、張接市長

不認同民進黨挺不同理念人選 秀林鄉代會主席駱燕玲轉投國民黨

談九合一 蕭旭岑：藍白情誼非一時半刻能破壞 彰化對王惠美忠貞有信心

相關新聞

蔣萬安競總26日成立！禿子燕子漢子合體加6縣市連線 還有神秘嘉賓

年底選戰倒數38天，台北市長蔣萬安拚連任，10月26日周一競選總部成立，蔣萬安今天也在臉書貼文號召「台北安可，非你不可！」並且預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安！」

學者揭「洋流」操作 ：人設突變、竟用中認知作戰手法對付台選民

台北市長選舉白熱化，中正大學教授羅世宏昨在臉書上發文，稱民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選團隊，用精緻的敘事框架與選戰策略，把這場選戰變得很有可看性；他除了認為沈伯洋是被重新包裝，且沈伯洋以揭露中國認知作戰聞名，但其競選團隊卻用同樣的手法對付台灣選民。

台南市長最新民調！陳亭妃領先謝龍介36.8百分點 陳喊話催票

新台灣國策智庫今天上午公布台南市長選舉最新民調，在市長支持度方面，民進黨參選人陳亭妃獲得59.4%，國民黨參選人謝龍介獲得22.6%，兩人差距36.8個百分點。

台北市長辯論在即...沈伯洋密會三位總統級幕僚 搶攻中間票

民進黨台北市長參選人沈伯洋在全台掀起「洋流」，讓綠營士氣大振，月底將登場的電視辯論會被視為乘勝追擊、翻轉首都的關鍵一役。據了解，沈陣營昨日密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺，及行政院政務委員馬永成等黨內智囊閉門沙盤推演，形同端出「總統級」幕僚陣容，展現力拚翻轉台北的決心。

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

台北市長蔣萬安今早9時，赴北市議會專案報告。針對選戰倒數30多天，國民黨北市議員追問市長請假投入選舉時間，蔣萬安回應，依照慣例、相關選務進行，議員追問，依照法規是不是11月12日，蔣回，對。

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

台北市民政局長陳永德昨在臉書發文，指接到好友神秘電話，「市長你挺誰，我沒說」，引發外界質疑未挺市長蔣萬安。陳永德上午受訪指出，文中沒有直接講蔣萬安，是說「安萬民」，這是輔選最高境界，他堅定支持蔣萬安市長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。