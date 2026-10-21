4天3度赴竹市 鄭麗文喊「藍白合全壘打」力挺高虹安連任

年底大選將至，國民黨今天下午於新竹市召開行動中常會，新竹市作為全國藍白合示範區，黨主席鄭麗文四天內三度到竹市；會中，包括包括鄭麗文、新竹市議會議長許修睿都再三強調藍白合作的重要性，呼籲藍營支者要支持欲連任的市長高虹安及黨提名的市議員參選人。

鄭麗文說，這次新竹市長提名，黨中央一開始就清楚立下現任優先的原則，希望現任市長不論藍白，只要執政成績受到肯定，本身符合連任資格，藍營就全力支持，因此不進行任何內部初選、協調。

鄭麗文說，她要感謝議長許修睿，四年前積極協調各方勢力並面對複雜考驗，最後穩定軍心讓高虹安勝選。並在過去四年跟高虹安之間的磨合、溝通，到最後完全、百分之百的默契，成為一個團隊，中間辛苦不為外人知，這沒有很大的格局是做不到的。

鄭麗文指出，過去這四年，民進黨真的翻臉，不甘心新竹市被拿走，無所不用其極，鋪天蓋地動用國家機器、媒體、資源、網軍、司法進行凌遲、打壓、迫害，甚至於發動大罷免。國民黨如今身處於如此高壓惡劣的環境中，團結都不一定會贏，更何況不團結。因此，大家絕對不能分彼此，要放下黨派門戶之見，也不要小心眼、勾心鬥角、斤斤計較。這場選舉不僅高虹安要連任，所有國民黨的團隊，包括被提名的議員、里長也都要全壘打。

許修睿指出，新竹市作為藍白合示範區，當然大家要全力不保留、不藏私支持高虹安連任，也感謝具資格參選市長的立委鄭正鈐願意顧大局禮讓高虹安。這次包含報備、徵召的藍營議員參選人共有18人，希望所有黨內同志支持，讓大家都能高票當選。