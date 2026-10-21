賴總統：選舉是凝聚社會共識 不是製造人民之間的對立撕裂

九合一選舉剩下約一個月，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，只剩下一個多月就要投票，坊間各家民調，以及選情變化的各種解讀，也會越來越多。民主選舉的目的，是凝聚社會共識，決定人民所期待的未來治理方向，而不是製造人民之間的對立與撕裂。

賴總統指出，面對這次選舉進入最後關鍵時刻，他要再次提醒大家「心頭一定要掠予定，繼續穩健向前行」，無論民調如何起伏，即使暫時領先，也不能掉以輕心；即使仍處於落後，更不能夠灰心喪志，應該繼續加油。

賴總統說，不論是候選人及其團隊成員，還是各級黨公職，都應戒慎恐懼，堅守正向、陽光的選舉原則，持續透過政見論述、願景傳遞，和團隊的實際行動，讓更多民眾從理解我們的理念，到認同民進黨的方向，進而給予支持。

賴總統表示，尤其到了選戰倒數階段，隨著各地造勢活動陸續展開，選舉氛圍也將更加熱絡，支持者的情緒也可能更加高昂，選戰氣氛越是熱絡，就越要保持冷靜、穩健的步伐，堅持以理性、正向的方式爭取民眾認同，努力將每一分熱情轉化為每一張選票。

賴總統指出，接下來將可能會遭遇到各種攻擊與滋擾，不論是參選人、競選團隊幹部、協助選務的黨公職，還是黨部同仁，都要更加謹慎自持，保持冷靜，不隨之起舞，以理性、克制的態度應對挑戰，避免衝突進一步的升高，這才是民主選舉應有的態度。

賴總統說，參選人與其團隊在選戰最後階段的言行，不僅影響支持者的態度，也會成為其他選民觀察參選人是否具備領導城市能力的重要依據，必須要保持在競爭過程中，提出願景、爭取認同，也要在競爭過程中尊重不同意見，共同維護台灣珍貴的民主價值。